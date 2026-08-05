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¿Qué ha pasado en la feria de Tona?

Los Mossos d'Esquadra investigan un fallo en el mecanismo de retención de la puerta como causa del accidente

L'atracció de fira de la festa major de Tona on hi ha hagut l'accident

L'atracció de fira de la festa major de Tona on hi ha hagut l'accident / Redacció / ACN / ACN

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Cristina Sebastián

Barcelona
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Nueve personas, de las cuales ocho son menores de edad, han resultado heridas la noche del martes al miércoles tras un accidente ocurrido en una atracción de la feria de la Fiesta Mayor de Tona (Barcelona). El incidente se produjo pocos minutos antes de la medianoche en la atracción conocida como "Disco Show".

Según las primeras investigaciones de los Mossos d'Esquadra, la principal hipótesis apunta a un fallo en el mecanismo de retención de la puerta, lo que habría provocado que varios ocupantes salieran despedidos de la atracción e impactaran contra las personas que esperaban en la cola.

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Cinco menores tuvieron que ser trasladados al Hospital de Vic. Los otros tres menores afectados y el adulto recibieron asistencia en el lugar del accidente y pudieron ser dados de alta.

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