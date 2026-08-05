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Sanidad

Una paciente reclama 94.700 euros por daños sufridos durante la extirpación de un mioma

La reclamación patrimonial se fundamenta en una supuesta lesión nerviosa cronificada como consecuencia de la técnica o manipulación intraoperatoria

Un quirófano en un hospital

Un quirófano en un hospital / BSA

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Efe

Murcia
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Murcia, 5 ago (EFE).- Una paciente que asegura que sufrió una mala praxis en la extirpación del mioma que padecía ha reclamado una indemnización de 94.700 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS) por la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

La demandante afirma que como consecuencia directa de la técnica empleada o de la manipulación intraoperatoria en el área pélvica se le ocasionó una lesión en el nervio pudendo, con lo que el dolor en aquella zona se ha cronificado.

La reclamación ha sido sometida al preceptivo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM), que se ha mostrado contrario a su estimación tras afirmar que la paciente no ha aportado ninguna prueba pericial en apoyo de su demanda.

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Y añade que, por el contrario, la aseguradora del SMS sí ha presentado una prueba pericial que descarta la existencia de mala praxis, la misma conclusión a la que se llega en otros informes incorporados a las actuaciones.

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