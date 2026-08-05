Movilidad
Un nuevo robo de cable interrumpe la circulación de toda la R3 de Rodalies
Renfe ha ampliado el dispositivo habitual de buses sustitutorios para cubrir toda la línea
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La circulación de trenes de Rodalies de la línea R3 ha quedado totalmente interrumpida este miércoles a causa de un robo de cable, según ha informado Adif. El robo ha provocado una incidencia en el sistema de regulación del tráfico ferroviario, lo que impide que el centro de control de Adif en la estación de França tenga conocimiento de la posición y del estado de sus trenes.
La operadora Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre la estación de Fabra i Puig de Barcelona y Puigcerdà/La Tor de Querol. Los buses susitutorios ya son habituales en la línea por las obras de desdoblamiento de las vías que también cortan la R3 entre L'Hospitalet y La Garriga.
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