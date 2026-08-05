El Instituto de Medicina Legal Forense de Catalunya incrementa un 9% las atenciones a víctimas de agresiones sexuales

El Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) ha duplicado en los últimos nueve años los casos analizados, llegando en 2025 a 6.733 casos. También registró el mayor número de agresiones sexuales hasta el momento, con 1.394 expedientes, un 9,2% más que en 2024 (1.276) y cuatro veces más que en 2016 (339). Por otra parte, el director del organismo, Eneko Barberia, ha explicado que el equipamiento dispone, desde hace dos años, de una maquinaria que "seguramente es la más innovadora que se puede tener en la toxicología forense" para detectar más sustancias y en cantidades más pequeñas y también nuevas.

En esta última década la actividad del laboratorio ha pasado de 3.324 casos en 2016 a 6.733, un incremento que "se ha notado mucho", especialmente después de la pandemia, ha valorado Barberia. De hecho, desde 2022 (6.055) ha crecido un 11,2% y el director del IMLCFC lo ha vinculado al “aumento de las autopsias y atenciones forenses a las víctimas de violencia sexual”. Durante 2025, el laboratorio gestionó 5.711 estudios toxicológicos, 1.661 biológicos y 1.480 bioquímicos.

Por otra parte, el órgano forense analizó un volumen de 10.896 muestras en 2025, de las que 4.095 fueron de sangre, 2.522 de orina o lavados vesicales, 1.212 de humor vítreo y 1.073 bilis, entre otros. La jefa del servicio, Geli Gallego, ha puntualizado que "normalmente los casos tienen un número variable de muestras" y que dependen "de las circunstancias y complejidad" del expediente. Por este motivo, ha indicado que de un mismo caso puede que "se recojan a la vez de toxicología y biología".

Agresiones sexuales

El director del IMLCFC también hizo hincapié en la crecida de agresiones sexuales con 1.394 en 2025, la cifra más elevada de la serie, de las que 653 han supuesto estudios toxicológicos. Gallego ha concretado que de estas, 299 "había sospecha de sumisión química". La jefa del servicio ha indicado que las sustancias que se detectan "más frecuentemente" en estas situaciones son cannabis, alcohol y benzodiacepinas.

El responsable de la institución ha remarcado la importancia de que las víctimas vayan "lo antes posible" a un centro sanitario para poder recoger muestras. "Permite detectar, de forma más precoz, cualquier sustancia", ha argumentado Barberia, aunque ha matizado que es "consciente" de la situación y el estado de la persona afectada.

Nuevos aparatos

El Servicio de Laboratorio Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya cerró el 2025 habiendo puesto a punto los nuevos aparatos adquiridos en el 2024. Se trata de tecnología de última generación que mejora la detección y cuantificación de drogas emergentes en sangre y orina, y única en España. Precisamente, Gallego ha hecho hincapié en que permite la identificación de "sustancias en concentraciones muy pequeñas".

La jefa del laboratorio ha justificado la importancia de observar la cantidad, porque "hay tóxicos que en ciertas concentraciones no producen daño en el cuerpo y en otras que sí". Gallego ha concretado que los nuevos dispositivos pueden encontrar una cincuentena de sustancias que hasta ahora no podían localizarse como, por ejemplo, psicoactivos emergentes. "A pesar de que no son consumidas de forma tan extendida como las [drogas] clásicas, van acompañadas de problemas toxicológicos", ha insistido.

A pesar de esta innovación tecnológica, el director del Instituto de Medicina Legal ha reconocido que "se está trabajando para reforzar" al personal de laboratorio, ya que este incremento de la actividad requiere más mano de obra. El servicio este verano cuenta con la incorporación de un químico y hace que sean un total de 14 trabajadores (en global en la institución trabajan más de 400 personas entre médicos forenses; técnicos de laboratorio y analistas; facultativos químicos; auxiliares especializados y administración).

Reivindicación del instituto

El director del IMLCFC ha reivindicado el papel de este organismo, que depende del Departamento de Justicia y Calidad Democrática: "Hace alrededor de 115.000 actuaciones al año, no sólo hace autopsias". Precisamente, sobre la necropsia ha recalcado que son 4.500 y eso quiere decir que "el resto" de los trabajos tienen que ver con "personas vivas" como violencia sexual o lesiones, entre otros. "Va más allá", ha remachado Barbería y, a la vez, ha recordado el "servicio transversal" de este laboratorio forense.

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En este sentido, también ha puesto de relieve la colaboración con el Servei Català de Trànsit (SCT) y con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Esto ha permitido determinar que de los 215 casos examinados de las 233 víctimas mortales en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas durante el pasado año, un 36,4% presentaban alcohol, drogas de abuso o psicofármacos.