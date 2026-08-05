Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Controlado el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) El incendio declarado en la localidad de la Vall d'Uixó y que ha arrasado más de 9.000 hectáreas en el entorno de la Serra d'Espadà ha quedado controlado a las 22.00 horas de este martes, según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. De esta manera, el operativo ha logrado, diez después de lucha contra las llamas, aislar el fuego y detener su avance y propagación dentro de las líneas de control. Se han cumplido así las previsiones de los servicios de emergencias, que ya anunciaron ayer que esperaban controlar el incendio entre el lunes y el martes. Por su parte, la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza, sigue "abriendo líneas de investigación" sobre posibles causas "intencionadas" del siniestro.

Los incendios remiten en El Bierzo (León) y sólo dos siguen activos, Veguellina y Benuza La situación de los incendios forestales de El Bierzo (León) mejora y, según la Junta de Castilla y León, solo dos siguen activos, los de Veguellina y Benuza, después de que en las últimas horas el resto haya evolucionado favorablemente. El incendio de Veguellina, en Villafranca del Bierzo, iniciado el pasado 29 de julio, continúa activo en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, tras haber llegado a alcanzar el nivel 2. El dispositivo, según la información de la Junta, mantiene desplegados 15 medios, entre ellos seis agentes medioambientales, para consolidar el perímetro y evitar posibles reproducciones. Desde que comenzó el incendio, han llegado a intervenir 112 medios. También sigue activo el fuego declarado en Benuza el lunes a última hora, igualmente en IGR 0. En la zona permanecen trabajando 12 medios, incluidos seis agentes medioambientales, después de que el operativo haya movilizado un total de 25 medios desde el inicio del incendio.

Interior compra de urgencia 1.500 mangueras para los Bombers en plena campaña forestal El Departamento de Interior ha autorizado la compra de urgencia de 1.500 mangueras para los Bombers de la Generalitat en plena campaña forestal. Lo adelantó 'El País' y lo confirmaron al ACN fuentes de la conselleria, que justificaron la contratación de urgencia por "el altísimo nivel de simultaneidad de incendios" que provocó un mayor consumo, desgaste y pérdida de material. La mayoría de las mangueras ya han llegado. Asimismo, a principios de 2027 se espera la llegada de más material, incluidas mangueras, en una compra ordinaria ya prevista.

Cortada la AP2 en Osera (Zaragoza) por un incendio forestal La Guardia Civil de Tráfico ha cortado la autopista AP2 a la altura del kilómetro 30, en el termino municipal de Osera (Zaragoza), debido a un incendio forestal que afecta a las dos cunetas. Fuentes del instituto armado informan de que en sentido Madrid se ha formado una retención de unos 6 kilómetros mientras se desvía circulación por el kilómetro 43 hacia la carretera N-II. El sentido Barcelona también está cortado y se ha establecido un desvío por la localidad de Pina de Ebro

El incendio de Senet (Lleida) afecta 109 hectáreas, 36 en la periferia del parque nacional El incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), afecta ya una superficie provisional de 108,97 hectáreas de terreno forestal, 35,87 de las cuales en la zona periférica de protección del Parque Nacional de Aigüestortes. Así lo han detallado este martes los Agentes Rurales con una publicación en su perfil de X que actualiza los datos de ayer, cuando el terreno quemado era de 74,97 hectáreas. Los Bomberos de la Generalitat han pedido de nuevo este martes a los excursionistas que eviten llevar a cabo actividades en la zona pirenaica de Senet, en la comarca de la Alta Ribagorça, afectada por un incendio forestal desde el pasado viernes. "El incendio continúa activo, las tormentas de ayer dejaron cantidades de agua insuficientes y, para hoy, se mantienen las condiciones de inestabilidad en la zona", han informado esta mañana los Bomberos en su cuenta de X.

Las familias desalojadas en los incendios forestales ya pueden pedir la ayuda de 500 euros La Junta de Castilla y León ha habilitado en la sede electrónica la solicitud de las ayudas directas de 500 euros destinadas a familias empadronadas en los municipios afectados por los incendios forestales en esta campaña estival de 2026, y que fueron desalojadas como medida preventiva. Las ayudas, que buscan paliar las consecuencias derivadas de la evacuación y ofrecer un apoyo inmediato a los afectados, están destinadas únicamente a familias empadronadas en alguna de las localidades evacuadas, y se tomará como fecha de referencia del empadronamiento el 30 de julio de 2026.

El incendio incontrolado de Grecia se acerca a Atenas Los bomberos griegos continuaron durante toda la noche del lunes al martes combatiendo el incendio que arrasa desde el viernes el noroeste de Atenas, tratando de mantener "la situación bajo control" mientras el fuego se acerca a la capital, tal y como ha reportado el portavoz del cuerpo de extinción, aunque no hay constancia de que las llamas amenacen a la urbe.

Controlado el incendio en Íllora (Granada), que obligó a movilizar a tres medios aéreos El dispositivo contra incendios de la Junta de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado en la madrugada de este martes el incendio forestal declarado el lunes en el paraje Sierra de Parapanda en Íllora (Granada). Según ha informado el Infoca en la red social X, el incendio, que obligó a movilizar a un helicóptero ligero, dos aviones con carga en tierra, dos autobombas y 26 efectivos por tierra, ha quedado controlado a las 03:15. Además, el Plan Infoca ha dado también por controlado en el incendio de Los Gualchos (Granada) y el declarado en el paraje Cerro Muriano (Córdoba).

Estabilizado el incendio declarado este lunes en Cerro Muriano (Córdoba) El incendio declarado en la tarde de este lunes en Cerro Muriano, ha sido estabilizado, ha informado el Infoca en su red social X. Tras haber pasado de fase de emergencia, situación operativa 1, a fase de preemergencia, situación operativa 0, en la zona permanecen 40 efectivos por tierra, dos autobombas y una unidad médica trabajando para extinguir el incendio. El incendio se ha declarado alrededor de las 19.30 horas en Cerro Muriano, en el borde de la carretera N-432, en el término municipal de Córdoba. Tras casi dos horas de trabajo por tierra y aire, el Infoca ha dado por estabilizado el fuego, en torno a las 21.20 horas y ha desactivado la situación operativa 1.