El incendio de sexta generación de la Alta Ribagorça sigue activo y pone en jaque el hábitat del oso y el urogallo

El incendio de Senet (Alta Ribagorça), originado el pasado viernes, permanece activo, aunque su perímetro se ha mantenido estable durante las últimas horas. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que este miércoles han retomado las tareas de extinción por tierra después de evaluar los desprendimientos de rocas producidos desde el inicio del fuego y verificar que la zona ofrece las condiciones de seguridad necesarias para el acceso de los vehículos autobomba.

A lo largo del día de hoy, los equipos centrarán sus esfuerzos en una zona boscosa ubicada en la cola del incendio, en el barranco de Lledura, donde trabajarán con mangueras y herramientas manuales para afianzar el perímetro.

Uno de los principales factores de preocupación sigue siendo la posibilidad de que alguna tormenta propicie la formación de un pirocúmulo, una nube característica de los grandes incendios forestales que puede generar fuertes corrientes de aire y favorecer la propagación del fuego.

Afectación al hábitat del urogallo

El director del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, Lluís Florit, ha explicado que unas 30 hectáreas de la zona periférica del parque han resultado afectadas. Se trata de un espacio de especial interés por ser hábitat del urogallo, un ave protegida y en peligro de extinción, además de una zona de paso del oso pardo. El director ha señalado que existía preocupación por la posibilidad de que el incendio alcanzara estos sectores especialmente sensibles.

Asimismo, Florit ha indicado que el incendio ha tenido un comportamiento poco habitual en un entorno de alta montaña. Según el director del parque, el fuego ha evolucionado como un incendio de sexta generación, con la formación de pirocúmulos que han generado dinámicas atmosféricas complejas e incluso un foco secundario a casi un kilómetro de distancia, en el valle de Fenerui.

"Ha pasado de ser un incendio de superficie, que es lo habitual en la alta montaña, a un incendio de copas con temperaturas muy elevadas", ha explicado Florit, quien ha detallado que la principal preocupación del parque era que las llamas pudieran avanzar hacia el Valle de Boí y alcanzar el ámbito estricto del Parque Nacional, un escenario que ahora parece menos probable.

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El director del parque ha destacado la intervención de los Bomberos, los Agentes Rurales y los equipos del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF), así como el efecto de las precipitaciones registradas el lunes por la tarde, con unos tres litros por metro cuadrado, que han permitido «calmar un poco» la situación. No obstante, ha subrayado que el incendio continúa activo y bajo vigilancia, por lo que se mantiene el seguimiento permanente de su evolución.