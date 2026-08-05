Un grupo de vecinos de L'Estartit, en contra de la apertura de una mezquita en el centro del pueblo

Un grupo de vecinos de L'Estartit ha mostrado su malestar por la apertura de una mezquita en la plaza del Timó, en pleno centro de la localidad. Los residentes de la zona del Centre Roma consideran que la construcción del templo atraerá un gran número de vehículos a un área donde no hay aparcamientos cercanos y denuncian que no se ha realizado ningún estudio sobre el impacto que tendrá en la movilidad.

Impacto económico

Además, sostienen que se trata de una zona comercial y de ocio nocturno y consideran que la instalación de una mezquita en ese emplazamiento "es un despropósito" y "afectará económicamente a los comercios y restaurantes de la zona". También denuncian que el Ayuntamiento está tramitando el proyecto "a escondidas" y aseguran sentirse indefensos. "No estamos en contra de la mezquita, estamos en contra de su ubicación", explican desde un restaurante de la zona. Por ello, piden que el centro religioso se reubique en un polígono industrial o en otro lugar menos céntrico.

En este sentido, los vecinos presentaron un escrito en el Ayuntamiento el pasado 9 de julio al considerar que el planeamiento urbanístico municipal no incorpora la evaluación de las necesidades de usos religiosos que exige el Decreto 94/2010. En el documento solicitaban al consistorio que confirmara si había cumplido con esa obligación y, en caso contrario, que realizara dicha evaluación, ya que podría implicar una modificación del planeamiento urbanístico. También pedían que se valorara la suspensión temporal de la concesión de licencias mientras se estudiaba la cuestión.

El Ayuntamiento respondió asegurando que el municipio ya cumple con lo establecido en el Decreto 94/2010 y que, por tanto, no aprecia ningún incumplimiento que obligue a modificar el planeamiento o a suspender licencias. Sin embargo, los vecinos denuncian que la respuesta hacía referencia de forma reiterada a la mezquita de Torroella de Montgrí y no al proyecto previsto en L'Estartit. Por ello, este martes han presentado un nuevo escrito para solicitar que se responda a la consulta planteada inicialmente y que "se aclaren las contradicciones que se desprenden de la respuesta municipal".

Sin acuerdo municipal

Por otra parte, los vecinos explican que han mantenido tres reuniones con el alcalde sin que se haya alcanzado ningún acuerdo. Aseguran que, en un primer encuentro, el Ayuntamiento les trasladó que recomendaría a la comunidad marroquí buscar un emplazamiento menos céntrico y que intentaría encontrar una fórmula legal para reubicar la mezquita. Sin embargo, en una segunda reunión, afirman que ya no se les ofreció ninguna solución. También expresan su preocupación porque, según relatan, ya se ha producido algún enfrentamiento con personas que acudieron a visitar el lugar previsto para la futura mezquita "sin permiso".

Los residentes reclaman que se siga el mismo procedimiento que se aplicó con la mezquita de Torroella de Montgrí, que, tras un proceso de negociaciones y controversias urbanísticas, fue trasladada en junio de 2013 desde la calle Figueres a un polígono industrial del municipio. "En Torroella el Ayuntamiento hizo todo lo posible para trasladar la mezquita fuera del centro y no entendemos por qué aquí no hacen lo mismo y contemplan un espacio en las afueras, con aparcamiento y de fácil acceso", lamenta uno de los vecinos. "Los vecinos de L'Estartit exigimos el mismo procedimiento que se siguió en Torroella", añade otra residente.

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Por su parte, el Ayuntamiento asegura que ya ha respondido a los vecinos mediante el escrito presentado y sostiene que se trata de una cuestión de carácter técnico y urbanístico. Desde la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de L'Estartit han declinado hacer declaraciones.