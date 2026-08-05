Catalunya vuelve a activar el Inuncat por la intensidad y acumulación de lluvia: 40 l/m² en 30 minutos

Protección Civil de la Generalitat ha activado la fase de alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), ante la previsión de fuertes tormentas durante la tarde y la noche del jueves 6 de agosto. El Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso por la posible superación del umbral de peligro por intensidad de lluvia (más de 40 l/m² en 30 minutos), y también por acumulación de lluvia (más de 60 l/m² en 3 horas) en gran parte de territorio.

Se prevé que las comarcas que pueden resultar más afectadas sean las de la Catalunya Central, Pirineo y Prepirineo oriental, interior del Camp de Tarragona y Prelitoral Central. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de fenómenos meteorológicos violentos, sobre todo rachas muy fuertes de viento y granizo.

Los organismos gestores de cuencas —la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)— han indicado que intensificarán la vigilancia ante la posible crecida de ríos y rieras, y la afectación que ello pueda tener en zonas inundables.

Por todo ello, Protección Civil de la Generalitat pide extremar la prudencia. Sobre todo en lo que respecta a la movilidad y a las actividades que se realicen al aire libre, especialmente en las zonas donde puedan producirse acumulaciones rápidas de agua o crecidas repentinas de rieras y torrentes.

Es la segunda vez en 48 horas que se activa el Inuncat. El martes por la tarde tormentas de granizo golpearon con fuerza las comarcas de la Catalunya Central, especialmente Osona y Berguedà. En las poblaciones de Sant Pere de Torelló y Santa Maria de Besora se han registrado cerca de 70 litros por metro cuadradado en apenas una hora. En concreto han caído piedras de más de dos centímetros, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y relámpagos y/o tornados en Osona y la Selva.

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El lunes por la tarde también se registraron precipitaciones acompañadas de tormenta y fenómenos meteorológicos violentos, sobre todo en las comarcas del Solsonès, el Berguedà y la Cerdanya, y el SMC emitió un aviso por fuertes vientos, granizo, reventones o tornados. Hasta las 21.00 horas, en Guixers se acumularon 27,3 litros; 17 en Gisclareny; 14,7 en Lladurs, y 14,6 en Navès.