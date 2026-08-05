Ni apuñalamientos mortales, ni cesión de Ceuta a Marruecos, ni vuelos directos a Italia: los bulos de la crisis migratoria

Tras la crisis migratoria y humanitaria vivida en Ceuta, la desinformación ha inundado las redes. Desde motivos inventados que explicarían lo ocurrido, hasta soluciones llamativas que ignoran los tratados europeos, pasando por exageraciones y descontextualizaciones de los hechos transcurridos en los últimos días, desmentimos los bulos más difundidos en la última semana.

Como suele pasar en noticias de tal alcance, desde el primer momento se han viralizado por redes sociales imágenes y vídeos descontextualizados para enfangar la conversación. En las primeras horas se difundió un vídeo de cientos de personas , supuestamente magrebíes, que marchaban en una misma dirección por unas áridas colinas. “Esto es lo que está bajando ahora mismo de Marruecos para seguir entrando a Ceuta”, aseguraba una publicación en X vista más de 310.000 veces, que incluía una petición: “Se ruega difusión, necesitamos voz para parar esto”.

'Esto', en realidad, era un peregrinaje al monte donde, supuestamente, se detuvo el Arca de Noé tras la inundación bíblica, que también aparece en el Corán. Se trata de una de las actividades estrella de un festival musulmán que se celebró en Turquía a principios de julio. Esta caminata religiosa ahora se ha reconvertido en una prueba más de una gran narrativa que habla de “invasión”.

Imágenes descontextualizadas para promover la idea de “invasión”

La idea desinformativa del 'inmigrante' invasor no solo se sostiene con vídeos de muchos supuestos migrantes: también se legitima con la idea engañosa que las personas nacidas en el extranjero son más violentas, o delinquen más, que las nacidas en España. Algo que ya hemos verificado en el pasado : la ciencia no ha conseguido trazar una línea de causalidad entre el hecho de ser inmigrante y cometer más crímenes. Desigualdades de oportunidades educativas y laborales, diferencias económicas y sesgos policiales y judiciales son algunos de los motivos que podrían explicar la sobrerrepresentación de extranjeros en las cifras de detenidos y encarcelados, según diversos estudios.

En todo caso, durante la crisis migratoria de Ceuta se han publicado multitud de imágenes de supuesta violencia por parte de los migrantes, pero muchas de ellas son sacadas de contexto. Por ejemplo, un vídeo de unos chicos blandiendo machetes en un barco , acompañado de un texto que buscaba esparcir terror: “Más hombres musulmanes en edad militar siguen llegando a Europa en barco. Son soldados, y esto es una guerra religiosa”. Pero este vídeo no es actual, y de hecho se lleva publicando desde hace meses en diferentes contextos, sin pruebas de que se trate de personas migrantes.

Tampoco es actual el vídeo de un hombre sin camiseta golpeando contra el cristal de un autobús, supuestamente porque la conductora había rechazado sus avances sexuales. Vox lo lleva compartiendo desde 2021, pero su origen no está claro.

Pero si algo levantó el pánico en las primeras horas del sábado fue la noticia de la muerte de un joven inmigrante a manos de otro , quien lo habría apuñalado. Es falso. Se viralizó un vídeo grabado a plena luz del día donde un hombre golpeaba a otro en el cuello, quien caía al suelo. Pero en las imágenes no hay rastro de un arma blanca: la Guardia Civil confirmó a Verificat que había sido un puñetazo, y que la víctima estaba bien. No hay ninguna información oficial sobre ningún homicidio. Esto sí, hubo dos heridos por arma blanca.

Desinformación por IA, entre la sátira y la crítica policial

La IA tampoco ha faltado. Aunque se ha usado para recrear de forma más vistosa imágenes virales, como la de un policía marroquí apedreando a un migrante en la ciudad de Fnideq , al sur de Ceuta, la mayoría de los casos que hemos verificado se enmarcan en una campaña de burla y estigmatización de las personas migrantes, y de ridiculización de la policía fronteriza.

Por ejemplo, la IA generó un vídeo de un tanque apodado ‘Bacon squad’ (Escuadrón del bacón) lanzando panceta a personas musulmanas. O en otro 'fake' que combinaba machismo y gordofobia, se inventó una situación en que una agente de la Policía Nacional dejaba pasar a los migrantes a través de la valla mientras reducía con una pistola táser a un hombre español que quería cruzar legalmente la frontera. Otros acusaban al Ejército de tratar 'demasiado bien' a las personas migrantes.

Una ley inexistente de EEUU que traspasa Ceuta a Marruecos

En redes sociales se ha especulado desde el primer momento sobre el papel de Estados Unidos, muy crítico con Pedro Sánchez, en la crisis de Ceuta. Aunque todavía hay poca información de qué falló para que 50.000 personas cruzaran la frontera (la Audiencia Nacional lo quiere investigar), hay quienes ya han encontrado una explicación: una supuesta ley de los Estados Unidos que aprobó "el traspaso de Ceuta y Melilla a Marruecos" hace tan solo dos semanas, según denunció un congresista republicano crítico con Trump.

Una evidencia engañosa: ninguna ley estadounidense dice esto. El texto polémico, que habla de “territorios marroquíes administrados por España”, no es una ley, sino un informe no vinculante de una comisión parlamentaria que, pese al lenguaje provocador, no pide ni aprueba ningún traspaso de soberanía. Algo que en ningún caso podría hacerse por esta vía.

Meloni habla de cerrar Schengen cuando Ceuta ya está fuera

Cuando la situación en la frontera ya se había estabilizado, quien ocupó portadas fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con su plan de suspender el espacio Schengen para las personas provenientes de España. Un mensaje político basada en el miedo según la cual las personas que hayan atravesado irregularmente la frontera puedan viajar a la Península y, desde allí, a otros países europeos como Italia.

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Un supuesto tan logísticamente complicado como aparentemente innecesaria es la solución. El espacio Schengen, formado por 29 países que permiten la libertad de movimiento transfronteriza, no incluye Ceuta ni Melilla. En este sentido, las ciudades autónomas españolas están aisladas del continente: para cruzar el Mediterráneo hay que pasar un control policial, cosa que imposibilitaría que alguien que ha cruzado irregularmente la frontera con Marruecos pudiera volar o navegar hasta la España peninsular. Por no decir, hasta Italia.