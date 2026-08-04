Las víctimas del falso bróker gerundense recuperarán pronto el 38% del dinero

Los afectados por la presunta estafa piramidal atribuida al falso bróker gerundense Iban Juvanteny Gómez recuperarán pronto aproximadamente el 38% del dinero que tienen reconocido judicialmente. El pago llegará a todos los perjudicados personados en la causa y tendrá carácter de anticipo, a la espera de que el proceso penal determine de forma definitiva las responsabilidades y las indemnizaciones.

Así lo ha confirmado al Diari de Girona Sandra Rodríguez, abogada de Gabinet Solà, el despacho que representa a algunos de los afectados. El dinero procede de los aproximadamente seis millones de euros transferidos por las autoridades británicas a los juzgados españoles después de sancionar a casinos y empresas de apuestas que no aplicaron correctamente la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

Esta cantidad estaba embargada como garantía y ahora se distribuirá de forma proporcional entre los perjudicados que se han personado en el procedimiento, de acuerdo con la deuda que cada uno de ellos tiene acreditada. Según Rodríguez, se trata de un pago parcial y no del cierre definitivo de las reclamaciones económicas.

La abogada destaca que la propia defensa de Juvanteny también solicitó que el dinero fuera entregado a los afectados, una petición coincidente con la formulada por las acusaciones. El reparto permitirá que las víctimas recuperen una parte significativa de las cantidades perdidas antes de que se dicte sentencia, una circunstancia poco habitual en procedimientos por estafas piramidales, en los que a menudo resulta difícil localizar y recuperar el dinero.

Recuperados en el Reino Unido

La recuperación de los fondos es consecuencia de la cooperación entre los Mossos d'Esquadra y la Policía de West Yorkshire, coordinada en su momento por Europol. La investigación británica detectó que Juvanteny había gastado varios millones de euros en casinos, casas de apuestas y juegos de azar en el Reino Unido.

A partir de esa información, la Gambling Commission, el organismo británico que regula el sector del juego, investigó a distintos operadores para determinar si habían incumplido los controles destinados a detectar operaciones sospechosas y prevenir el blanqueo de capitales. Las irregularidades acabaron dando lugar a sanciones económicas por un importe global cercano a los seis millones de euros.

A finales de abril de 2021, tras más de dos años de colaboración policial y judicial, ese dinero fue transferido a las autoridades españolas para que pudiera destinarse a indemnizar a las víctimas si así lo acordaba el procedimiento judicial.

Rodríguez subraya el papel clave de los Mossos d'Esquadra en una investigación especialmente compleja por su dimensión internacional. Una parte importante de los movimientos financieros y de la actividad atribuida a Juvanteny se produjo en el Reino Unido, lo que ha obligado a coordinar actuaciones entre cuerpos policiales, tribunales y organismos de ambos países.

La tramitación también se ha ralentizado porque una gran cantidad de documentos legales y financieros procedentes del Reino Unido han tenido que ser traducidos antes de incorporarse formalmente a la causa.

El juicio, en 2028

La instrucción del procedimiento está actualmente prácticamente concluida, según la abogada. No obstante, todavía queda un recurso pendiente de resolución y una diligencia de prueba ya aprobada que aún no se ha completado.

Rodríguez calcula que el juicio podría no celebrarse hasta 2028, casi nueve años después de la detención de Juvanteny, que tuvo lugar en abril de 2019. El acusado pasó dos años y medio en prisión provisional, uno de los periodos de privación cautelar de libertad más largos que se recuerdan en los juzgados de Girona por un delito no violento.

La investigación sitúa el importe global de la presunta estafa en más de 15 millones de euros y el número de afectados en unas 200 personas, buena parte de ellas vinculadas a Girona. Entre los perjudicados había familiares, amigos, empresarios y profesionales liberales.

Juvanteny, que había residido en Inglaterra, se presentaba como un experto financiero con supuestos vínculos con el banco Barclays y ofrecía a los inversores altas rentabilidades y, en algunos casos, garantizadas. Según la investigación, captaba dinero mediante el boca a boca y utilizaba las nuevas aportaciones para pagar intereses o devolver capital a los primeros clientes, en un esquema propio de una estafa piramidal o de tipo Ponzi.

El propio investigado admitió en las primeras fases de la causa que había dejado de realizar inversiones reales y que había seguido captando clientes para poder hacer frente a los pagos que le reclamaban los inversores anteriores. También se le acusa de haber utilizado documentación con el logotipo de Barclays y de haber falsificado justificantes de transferencias.

El acusado se entregó a los Mossos d'Esquadra después de haberse trasladado temporalmente a Alemania cuando el entramado comenzó a desmoronarse. El juzgado ordenó su ingreso en prisión provisional por riesgo de fuga. Posteriormente quedó en libertad después de que su familia aportara garantías inmobiliarias para responder a la fianza impuesta.

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El pago inminente del 38% permitirá ahora a los afectados recuperar una primera parte de las pérdidas acreditadas, mientras esperan la celebración de un juicio que deberá determinar el alcance definitivo del fraude y las responsabilidades penales y civiles.