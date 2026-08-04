Valencia cerrará los parques naturales durante el eclipse para evitar aglomeraciones e incendios

La previsión de afluencia y el efecto llamada por ver el eclipse del próximo 12 de agosto en una de las zonas con mejor visibilidad de todo el continente ha obligado a la Generalitat Valenciana a plantear un completo plan de contingencia para garantizar la seguridad del evento. Una de las principales medidas es el cierre de parques naturales que se blindarán para evitar la asistencia masiva de público y minimizar el riesgo en caso de incendio forestal, en un momento en que las condiciones meteorológicas y de los montes son muy propicias al fuego. El cierre de estos enclaves afectará a aquellos de las provincias de Valencia y Castellón, así como de los parques de Mariola, Font Roja y Pego-Oliva en la provincia de Alicante. El objetivo es evitar que la presencia de personas en zonas forestales dificulte las tareas de extinción o rescate en caso de emergencia.

Así se especifica en el plan confeccionado por la Generalitat y que se explicó ayer, con el que la Comunitat Valenciana afrontará el eclipse como si fuese una emergencia de primera necesidad, similar a un incendio o a la dana del 29-O. De hecho, se constituirá un Cecopi para poder coordinar de forma global toda la emergencia y atender las necesidades que surjan. Asimismo, para garantizar la seguridad desde el aire, la Generalitat ha dispuesto un contingente de 26 medios aéreos que permanecerán en alerta durante toda la jornada. Entre estos recursos, destaca un helicóptero ubicado permanentemente en el Centro de Coordinación de L'Eliana y otro destinado a labores de reconocimiento para el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Esta vigilancia aérea es crucial, dado que se ha decretado el Nivel 3 de Preemergencia por incendios forestales, lo que supone un riesgo extremo en toda la región.

Medidas de emergencia que comienzan días antes

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en L'Eliana y el Consorcio Provincial de Castellón constituirán el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) el próximo 12 de agosto para supervisar el dispositivo especial con motivo del eclipse solar total. Esta estructura de mando, que contará con la presencia del Conseller de Emergencias e Interior y la Delegada del Gobierno, será el núcleo de una compleja red de seguridad que comenzará a activarse días antes. De hecho, el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana entrará en Situación 0 a las 00:00 del día 10 de agosto, elevándose a Situación 2 a partir de las 23:59 del día 11 para afrontar un hito que no se vivía desde hace más de un siglo.

Reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias en la Eliana por el eclipse / Redacción Levante-EMV/Generalitat Valenciana

La respuesta operativa se extenderá a nivel local en los nueve municipios designados como puntos oficiales de observación, los cuales deberán constituir sus propios Centros de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL). Por su parte, las ciudades de Valencia y Castellón establecerán Puestos de Mando Preventivo para reaccionar de forma inmediata ante cualquier incidencia. Este despliegue de coordinación entre todas las administraciones —estatal, autonómica y local— incluye también la activación del Plan de Actuación Horizontal, una herramienta de gestión conjunta que ya fue utilizada recientemente en el incendio de la Serra d'Espadà.

Limitar las emisiones en directo

En el ámbito de las comunicaciones, el Conseller lanzó un llamamiento a la prudencia, solicitando a la población que evite realizar streaming o subir vídeos de alta resolución en tiempo real con sus teléfonos móviles. Esta recomendación busca prevenir un posible colapso de las redes de telecomunicaciones que pudiera entorpecer las llamadas críticas a los servicios de emergencias. Asimismo, se aconseja planificar los viajes con antelación, llevar provisiones de agua y alimentos, y priorizar la observación desde el propio domicilio si el eclipse es visible desde allí.

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Con una ocupación turística que ya supera el 90% y la previsión de gestionar 80,000 plazas en zonas oficiales, la movilidad se presenta como uno de los mayores desafíos logísticos del evento. Aunque la ausencia de nubosidad prevista podría reducir los desplazamientos erráticos de última hora, las autoridades mantienen la alerta ante las posibles congestiones de tráfico. El dispositivo de seguridad se completa con la participación de la Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, bomberos, servicios sanitarios y voluntarios de Protección Civil, todos coordinados para que este hito astronómico transcurra con normalidad.