Tarde complicada en Rodalies: la avería de un tren de Regionals y la caída de un árbol en la R3 provocan cortes y retrasos en toda la red

Tarde complicada en la red ferroviaria catalana. La R3, la línea de Rodalies más perjudicada por los cortes y las limitaciones de velocidad, ha sufrido una nueva incidencia y se encuentra cortada entre Vic i Ripoll. Esta vez, el motivo ha sido la caída de un árbol entre las estaciones de Torelló y Sant Quirze de Besora. Los trenes seguirán circulando entre La Garriga y Vic, por un lado, y entre Ripoll y Puigcerdà, por el otro. Al resto de las estaciones solo se podrá llegar mediante los buses que ya funcionan habitualmente en la línea para suplir el servicio entre L'Hospitalet y La Garriga, cerrado por obras de desdoblamiento hasta el próximo mes de enero.

La tarde de este martes también está siendo complicada en prácticamente todas las líneas de la red. Una incidencia en Montcada i Reixac provoca retrasos de más de 20 minutos en la R2, la R2Nord y la R11, que hace una semana estaban cortadas por la aparición de un socavón junto a las vías a su paso por el barrio barcelonés de Vallbona.

También la R4 circula con grandes demoras de más de 25 minutos después de que se detectaran personas en las vías entre las estaciones de El Clot i Arc de Triomf. Esta semana, además, la circulación de la R4 -- y también de la R8-- ya está interrumpida entre Martorell Central y Molins de Rei para instalar un enclavamiento electrónico en Castellbisbal.

Y en el corredor sur, la avería de un tren de la R15 en Altafulla ha dejado graves retrasos en el resto de las líneas de Regionals que circulan por este punto --R13, R14, R16 y R17-- y ha afectado también al tránsito ferroviario de la R2Sud. Los pasajeros del tren averiado han tenido que bajarse en Cunit y cuando el siguiente tren al que han subido también se ha averiado.