¿Qué harán los animales durante el eclipse?: una red ciudadana grabará sus movimientos cuando el sol desaparezca

España se convertirá durante día 12 de agosto en un gran observatorio natural. Más de 200 ciudadanos repartidos por diferentes puntos tratarán de registrar cómo reaccionan los animales al eclipse solar total que tendrá lugar el próximo miércoles y también durante los dos siguientes eclipses previstos en España. De este trío de eclipses nace el nombre del proyecto, TriEclipse. Consiste en una iniciativa de ciencia ciudadana dedicada a filmar la respuesta de la fauna ante el extraño fenómeno celeste.

La propuesta es idea del productor y director de documentales de naturaleza Ángel García-Rojo, que ha regresado a España después de más de dos décadas trabajando en grandes producciones en Reino Unido. "Siempre quise traer a España un proyecto grande relacionado con la naturaleza", explica en conversación con este diario. "Cuando volví, me di cuenta de que iban a producirse tres eclipses consecutivos en un mismo país, que curiosamente es el país con mayor biodiversidad de Europa", añade. Ante esta oportunidad, decidió trazar un plan que tiene diferentes patas.

Mapa interactivo de Google que muestra la ubicación de interés.

En primer lugar, se desplegará una red de observadores voluntarios que grabarán fauna salvaje de todo tipo (especies marinas incluidas) y también animales domésticos, de granja, y ejemplares alojados en zoológicos. Utilizarán desde teléfonos móviles hasta cámaras profesionales y cámaras de fototrampeo especializadas. Cada colaborador se centrará en una especie o grupo concreto: "Hay gente que seguirá caballos y vacas, otros estarán bajo el agua y también tendremos participantes pendientes de osos, lobos o quebrantahuesos". El objetivo no es solo reunir "imágenes espectaculares", sino obtener una "visión amplia" de lo que ocurre en distintos ecosistemas cuando el sol desaparece de forma imprevista.

Expectativas moderadas

El director insiste en rebajar las expectativas y evitar conclusiones anticipadas. "Esperamos muchas imágenes y mucha ilusión, pero sabemos que habrá mucho material que se tendrá que descartar", señala García-Rojo. "No espero necesariamente grandes comportamientos porque el descenso de luz tendrá lugar una hora antes del anochecer: tal vez haya cambios y tal vez no, lo sabremos pronto", afirma.

La DGT prepara restricciones por el eclipse del 12 de agosto / Agencias

Estos interrogantes son, según el experto, uno de los principales valores del proyecto. "Si no obtenemos nada, el cero también cuenta como dato", señala. Las grabaciones permitirán comparar la luminosidad registrada por las cámaras, las zonas de cada observación y la respuesta de las distintas especies.

¿Qué tipo de conductas pueden mostrar los animales? La cultura popular atribuye a los eclipses reacciones como animales yéndose antes a dormir, aves nocturnas que adelantan su actividad o especies que interrumpen bruscamente su actividad. "Deberemos analizar si esto sucede y también estudiar si hay animales que entren en pánico, se queden confundidos o se desorienten", relata García-Rojo. En los insectos, aún hay mucha incertidumbre: "Un compañero de Rusia me contó, por ejemplo, que algunos coleópteros se vuelven muy activos durante los eclipses, pero no sabemos qué sucederá".

Los observadores estarán especialmente atentos a los animales gregarios, porque sus movimientos colectivos pueden hacer más visibles las alteraciones. García-Rojo menciona el caso de aves como los cuervos, u otras especies que suelen desplazarse conjuntamente hacia los dormideros. Además del interés científico y audiovisual, el proyecto busca acercar la naturaleza a la población.

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Pero el proyecto tiene dos derivadas más. Por un lado, se explicarán los resultados en el pódcast 'Naturaleza salvaje', liderado por García-Rojo. Y la última posible consecuencia, la más ambiciosa, es hacer una película a partir de la experiencia del eclipse. "Detrás de todo esto tengo escrita una película internacional que trata sobre España", avanza el productor. "El largometraje es independiente del proyecto ciudadano y aún no tengo la financiación para sacarlo adelante, pese a que hay varias productoras interesadas", cuenta.