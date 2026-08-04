Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaHuelga El PratLluvia CataluñaPecesIris TióJaume GiróAlquiler habitaciónViviendaCyclosporaSeñal tráfico
instagramlinkedin

Sanidad

Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

El fallecido, que tenía 82 años y patologías previas, fue ingresado con un diagnóstico de meningoencefalitis provocado por el contagio detectado el pasado 27 de julio

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo.

Campaña contra los mosquitos transmisores del virus del Nilo. / Marina Casanova

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rocío Soler Coll

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Primera víctima mortal de la fiebre del Virus del Nilo en Sevilla desde 2024. El hombre de 82 años contagiado en el municipio de Dos Hermanas ha fallecido tras ser diagnosticada una menigoencefalitis el pasado 27 de julio. Se trata de la primera muerte por esta enfermedad transmitida por los mosquitos desde el año 2024 cuando llegaron a perder la vida 11 personas. El fallecido, según ha informado la Consejería de Sanidad, tenía 82 años y padecía de patologías previas. Llevaba días ingresado en el hospital.

Hasta el momento ya se han detectado 17 casos en Andalucía, todos en la provincia de Sevilla, y la mayoría (12), de momento, de carácter leve. El último caso ha sido diagnosticado por el laboratiorio del Hospital Virgen del Rocío este mismo martes. Se trata de una persona contagiado en el municipio de Aználcazar, donde ya se habían producido casos antes. La alerta en esta localidad se amplía hasta el 24 de agosto.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
  2. Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta
  3. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
  4. Un camión que transportaba vigas de hormigón se accidenta en la AP7 y causa 20 km de retenciones
  5. Semana de calor y tormentas en España: la Aemet advierte de unos 'días de contrastes' pero 'sin temperaturas extremas' a la vista
  6. ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
  7. Anticorrupción investiga si hubo delito en las ayudas de la DGAIA a jóvenes extutelados
  8. Un estudio forense vincula los ahogamientos de menores en Catalunya a desigualdades sociales: más de la mitad eran extranjeros

Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

Primera víctima mortal por la fiebre del virus del Nilo en Sevilla desde 2024

Una tormenta de granizo descarga con fuerza en la Catalunya central: Torelló registra hasta 70 litros en solo una hora

Una tormenta de granizo descarga con fuerza en la Catalunya central: Torelló registra hasta 70 litros en solo una hora

Una tormenta de granizo descarga con fuerza en la Catalunya central: Torelló registra hasta 70 litros en solo una hora

Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: "No pueden volver a su casa"

Las oenegés denuncian traslados forzosos en Marruecos de menores que intentaron entrar en Ceuta: "No pueden volver a su casa"

Nuevo naufragio en Baleares: hallan 2 cadáveres y buscan una decena de migrantes desaparecidos

Nuevo naufragio en Baleares: hallan 2 cadáveres y buscan una decena de migrantes desaparecidos

El impacto del calor extremo en los ancianos eleva los ahogamientos en Catalunya hasta un récord histórico

El impacto del calor extremo en los ancianos eleva los ahogamientos en Catalunya hasta un récord histórico

Una avería en la climatización del edificio de Traumatología de Vall d’Hebron obliga a suspender la actividad quirúrgica

Una avería en la climatización del edificio de Traumatología de Vall d’Hebron obliga a suspender la actividad quirúrgica

Muere a los 13 años Mattia Maestri, el menor en estado vegetativo desde 2017 tras comer un queso contaminado por 'Escherichia coli'

Muere a los 13 años Mattia Maestri, el menor en estado vegetativo desde 2017 tras comer un queso contaminado por 'Escherichia coli'