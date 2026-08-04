Unos 1.340 nuevos mossos comienzan su año en prácticas en su nuevo destino esta semana

Los agentes que acabaron su formación el pasado jueves en la Escuela de Policía, con el tradicional lanzamiento de gorras, han empezado a llegar a sus destinos esta semana. En total son 1.343 agentes de los Mossos d'Esquadra en prácticas que provienen de la 33ª promoción. Con estos efectivos se pretende reforzar las unidades de seguridad ciudadana por lo que se destinarán más policías a patrullar las calles, según fuentes del cuerpo.

Con estos nuevos agentes los Mossos cuentan con unos 21.000 efectivos en total. Los policías en prácticas permitirán desplegar el plan de seguridad de verano con más patrullaje y prevención, para garantizar que la ciudadanía se sienta más protegida.

El grueso de agentes han ido destinados a Barcelona. En total 284 nuevos mossos han sido recibidos en un acto oficial en el Departament d'Interior. El intendente Ignasi Teixidor, subjefe de la Región Policial Metropolitana Barcelona, ha destacado que estas incorporaciones permitirán al mismo tiempo liberar a agentes con más experiencia para reforzar la investigación y asumir puestos de mando.

Además, el intendente ha explicado que con la llegada de los 284 nuevos agentes la Región Policial Metropolitana Barcelona superará a los 3.000 funcionarios, una cifra que "nunca se había alcanzado". Los agentes pasarán por diversas funciones en este año en prácticas, como las patrullas de proximidad y de reacción, las oficinas de denuncias, los servicios de recepción de las comisarías, la instrucción de atestados y las salas de mando, desde donde se gestionan los incidentes.

Los 284 agentes en prácticas se distribuirán por los distintos servicios de la Región Policial Metropolitana Barcelona. Por comisarías y unidades, los nuevos efectivos se repartirán entre Sant Martí (18), Nou Barris (18), Ciutat Vella (47), Eixample (27), Sants (24), Gràcia (12), Horta (15), Les Corts (12), Sant Andreu (15) y Sarrià (9). A estos se suman los agentes destinados a las áreas regionales de investigación y seguridad ciudadana: el Área Regional de Investigación Criminal (ARIC) recibirá 33 efectivos, el Área Regional de Seguridad Ciudadana (ARSE) 18 y el Área Regional de Tráfico Urbano (ARTU) 15.

Policías en Girona

La Región Policial de Girona ha recibido este martes a 159 agentes de la 33.ª promoción que han finalizado su formación. Estos efectivos deben reforzar las plantillas principalmente en las zonas turísticas, ya que la población se incrementa en verano, y ayudar a la seguridad de eventos con gran asistencia de público.

Además de estos agentes, la región de Girona ha recibido en julio 13 nuevos sargentos y 65 nuevos cabos tras aprobar el curso de ascenso en el Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC). Además, se han incorporado al Área Regional de Tráfico (ART) 66 efectivos y se ha incrementado la plantilla del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) con 31 agentes más.

Para los Mossos, este incremento de policías permitirá luchar con más fuerza contra la delincuencia, la detección de armas blancas y de fuego, prevenir las violencias sexuales, proteger el espacio natural, mejorar la actividad de prevención de la seguridad vial y reforzar las actuaciones policiales vinculadas al ocio nocturno, etc.