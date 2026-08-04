Crisis migratoria
Nuevo naufragio en Baleares: hallan 2 cadáveres y buscan una decena de migrantes desaparecidos
Los equipos de Salvamento Marítimo y Guardia Civil consiguen rescatar a 17 personas y mantienen activo el dispositivo de búsqueda ante la posibilidad de que todavía haya desaparecidos en el mar
Mueren 17 personas tratando de llegar en patera a Mallorca tras 15 días a la deriva
Enrique Casanova
Horas después del rescate de una embarcación que llevaba 15 días a la deriva y cuyo intento de llegar a las costas de Baleares ha costado la vida a 17 de sus ocupantes, al menos otras dos personas han fallecido y otras 17 han sido rescatadas con vida este martes tras el naufragio de una embarcación con migrantes de origen subsahariano en aguas próximas a la isla de Cabrera. El operativo de búsqueda continúa activo, ya que se teme que todavía pueda haber personas desaparecidas.
La alerta comenzó sobre las 12.10 horas, cuando Salvamento Marítimo localizó a dos náufragos a unas ocho millas al sureste de Cabrera. El helicóptero Helimer acudió al lugar y rescató a ambas personas, que fueron trasladadas al Hospital de Son Espases para recibir atención médica.
Poco después, la Guardia Civil activó un amplio dispositivo marítimo. Entre las 12.30 y las 14.30 horas, los agentes del Servicio Marítimo Provincial rescataron a otras doce personas y recuperaron dos cuerpos sin vida, que fueron trasladados al puerto de la Colònia de Sant Jordi. Tres de los supervivientes presentaban quemaduras y síntomas de agotamiento, por lo que recibieron asistencia sanitaria. Uno de ellos también fue evacuado al hospital.
Asimismo, el helicóptero Helimer localizó y rescató a otros tres migrantes, que fueron trasladados al Hospital de Son Llàtzer tras aterrizar en el aeropuerto de Palma.
Según la información facilitada por las autoridades, este naufragio se habría producido alrededor de las 7 horas del lunes 3 de agosto. En la embarcación viajaban unas 30 personas y todo apunta a que podría tratarse de una patera cuya desaparición ya había sido comunicada a Salvamento Marítimo y en la que se estimaba que viajaban unas 29 personas.
En el dispositivo participan medios aéreos y marítimos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo, entre ellos dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, la Salvamar Mimosa, el remolcador Marta Mata y el helicóptero Helimer, que siguen rastreando la zona donde se produjo el hundimiento.
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Fuente: Diario de Mallorca
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