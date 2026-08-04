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La niña de 13 años fallecida en el accidente de la autocaravana en la AP-7 en Benicàssim: Una joven promesa en el mundo del Agility
La joven deportista y su perro Pan fallecieron tras ser arrollada la autocaravana en la que viajaban por un camión en la AP-7
Kevin Contreras
El trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 a la altura de Benicàssim registrado este fin de semana ha conmocionado Sagunt. La razón es que la familia que viajaba en la furgoneta tenía vínculos con la localidad. A sus 13 años, la menor fallecida, Eva, viajaba con su familia a Barcelona para participar en una competición de Agility cuando un pinchazo en la autocaravana les obligó a parar en le arcén a la altura de Benicàssim.
Mientras los adultos bajaron del vehículo, ella y Pan, su perro con el que iba a participar en la competición canina, permanecieron en el interior de la autocaravana, supuestamente a salvo. Sin embargo, no fue así. Mientras su familia estaba fuera revisando el pinchazo, y por causas que todavía se desconocen, un camión de gran tonelaje arremetió contra la caravana estacionada en el arcén. El impacto fue tan fuerte que la mitad del vehículo quedó destrozada.
Eva y Pan se llevaron la peor parte del impacto. La familia, destrozada por lo ocurrido, ha querido recordar a la joven y a su compañero canino. Juntos estuvieon compitiendo representando a España en el Junior Agility Open (JAO), el campeonato internacional para jóvenes guías organizado por la Federación Cinológica Internacional y celebrado hace poco más de tres semanas en Alemania.
Conmoción en el mundo del Agility
La noticia ha provocado una profunda tristeza dentro del mundo del agility, un deporte en el que perro y guía deben completar un recorrido de obstáculos en el menor tiempo posible y con la máxima precisión. La Real Sociedad Canina de España ha querido lanzar el pesame a sus familiares y amigos a través de las redes sociales por el fallecimiento de la que era una de las mayores promesas del deporte, que ya había demostrado un gran talento junto a Pan, su inseparable compañero tanto dentro como fuera de la pista. El JAO tan solo había sido el inicio de una promesa que demostraba tener lo necesario para convertirse en una de las figuras más relevantes del agility nacional en los próximos años.
Sagunt también ha llorado la pérdida de la deportista. Su fallecimiento pone fin a una trayectoria deportiva que apenas acababa de comenzar, pero que había logrado despertar la admiración de quienes seguían de cerca una modalidad donde el esfuerzo, la confianza y el vínculo entre persona y perro son inseparables. El dolor que deja trasciende los resultados y permanecerá en la memoria de todas aquellas personas que la conocieron y de una comunidad que había encontrado en ella uno de sus mayores motivos de esperanza.
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Fuente: Levante - EMV
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