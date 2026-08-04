La muerte de tres leonas en un zoo de Japón en medio de altas temperaturas desata críticas

La muerte de tres leonas en un zoo de Japón por un posible golpe de calor ha provocado críticas de los organismos de defensa de los derechos de los animales, como PETA, que denunció este martes su continuado cautiverio como uno de los motivos de su fallecimiento.

"Esta tragedia es un crudo recordatorio de que los zoológicos nunca pueden proporcionar a los animales salvajes el control y la libertad que necesitan para protegerse", aseguró el grupo en un comunicado remitido a EFE.

El mensaje llega después de que un portavoz del Parque Zoológico de Tama, ubicado a las afueras de Tokio, confirmara este martes a EFE que las leonas Mugi, Ichigo y Ruena murieron por causas que todavía están bajo investigación.

No obstante, en un comunicado publicado la víspera, el zoo afirmó que los animales sufrieron síntomas como falta de apetito y fatiga durante varios días. Varios leones empezaron a mostrar síntomas de debilidad a partir del 18 de julio, y para el 22 del mismo mes los animales afectados llegaban a la decena.

"La causa de la muerte no se determinará hasta que se disponga de los resultados de las pruebas; sin embargo, los hallazgos de la autopsia patológica han revelado deshidratación generalizada y fallo multiorgánico en los tres leones, lo que sugiere que el estrés térmico fue un factor contribuyente", explicó la institución.

Temperaturas por encima de los 40 grados

Japón registró a mediados de julio una fuerte ola de calor, que entre el 13 y el 26 de julio ha dejado al menos 59 muertos y miles de hospitalizados, con varias ciudades que llegaron a superar los 40 grados Celsius. En Tokio, solo el 22 de julio fueron hospitalizadas 453 personas, la cifra más alta desde que hay registros.

En su comunicado, el Zoo de Tama dijo que de los diez leones afectados tres se encuentran aún muy débiles, incapaces de ponerse en pie, y cuatro se han recuperado o muestran signos de recuperarse. Además, otros seis leones que residen en el zoológico no llegaron nunca a mostrar síntomas de malestar.

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Los animales "se recuperarán en un recinto privado para leones equipado con sistemas de refrigeración localizada y ventiladores industriales adicionales, y su exhibición quedará suspendida", explicó la institución.