Muere a los 13 años Mattia Maestri, el menor en estado vegetativo desde 2017 tras comer un queso contaminado por 'Escherichia coli'

Mattia Maestri, el menor que quedó en estado vegetativo irreversible en Trentino por consumir un queso de leche cruda contaminado, ha muerto a los 13 años de edad. Su fallecimiento pone fin al calvario -y la lucha- de la familia tras nueve años ingresado en el hospital. Ahora, sus padres han presentado una denuncia a la empresa, con graves deficiencias en las medidas de higiene de la planta, por " homicidio imprudente".

"Nuestro Mattia nos ha dejado y, en su nombre, les agradezco que hayan contribuido a que su partida sea menos dolorosa", explicó su padre en el periódico 'Il T'. El menor un trozo de queso contaminado como una cepa de Escherichia coli productora de toxina Shiga. Estas toxinas pueden dañar el revestimiento del intestino y los vasos sanguíneos, especialmente en los riñones. En los peores casos, puede provocar insuficiencia renal aguda, destrucción de glóbulos rojos o disminución de las plaquetas.

En el caso de Mattia, su intoxicación se mezcló con una negligencia médica. Fue atendido inicialmente en el hospital de Cles y trasladado al Santa Chiara de Trento, pero ante la falta de personal especializado, fue operado de apendicitis y entró en coma inducido. Maestri acabó sufriendo un estado vegetativo y hasta 40 crisis epilépticas diarias, una situación que le ha obligado a consumir 47 medicamentos diarios y que le ha provocado la muerte nueve años después.

Sus padres han renunciado durante estos años a las indemnizaciones y han luchado por iniciativas legislativas que eviten que cualquier otro niño pase por una situación similar. Su padre es autor de 'La verdad sobre los peligros de los quesos elaborados con leche sin pasteurizar', donde advierte de los riesgos, especialmente en menores y embarazadas.

Los riesgos de quesos de leche cruda

Los quesos elaborados con leche cruda pueden contener bacterias patógenas si la leche o el proceso de fabricación se contaminan. Entre estos microorganismos destaca Escherichia coli productora de toxina Shiga (STEC). Tras ingerir un alimento contaminado, los menores pueden presentar diarrea intensa, a menudo con sangre, dolor abdominal y vómitos.

Noticias relacionadas

Los menores de cinco años son el grupo con mayor riesgo de desarrollar esta complicación debido a la mayor sensibilidad de su organismo frente a la toxina bacteriana. Aunque no todos los quesos de leche cruda son inseguros, su consumo implica un riesgo mayor que el de los quesos elaborados con leche pasteurizada si no existen controles higiénicos adecuados. Por este motivo, las autoridades sanitarias recomiendan evitar estos productos en niños pequeños, ya que la prevención mediante el consumo de alimentos seguros es la medida más eficaz para reducir la aparición de infecciones y de complicaciones graves como el síndrome hemolítico urémico.