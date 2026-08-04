Los Mossos extreman los controles 'antinavajas' con 1.000 detectores portátiles tras cuatro muertes en 10 días

Dentro del plan de seguridad previsto para este verano, los Mossos d'Esquadra harán controles de armas blancas tanto en la calle como en los accesos a fiestas mayores, festivales de música y eventos multitudinarios. Para mejorar los registros de los sospechosos durante estos controles, los Mossos han distribuido 1.000 detectores de metales portátiles entre las comisarías de Barcelona y su área metropolitana, donde se considera que son más necesarios. Posteriormente, está previsto extender su uso al resto del territorio. En las comisarías de la capital catalana se han recibido unos 170.

El objetivo es reducir la presencia de cuchillos y navajas en el espacio público, después de constatar que se siguen utilizando en peleas pese a que el Pla Daga ha logrado reducir el número de delitos en los que se emplean estas armas. Precisamente, desde el pasado 21 de julio se han cometido cuatro homicidios con arma blanca en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Registros menos invasivos

Los primeros Mossos en disponer de estos detectores serán los agentes de Seguridad Ciudadana que forman las patrullas que salen a la calle y que podrán utilizar el dispositivo cuando sospechen que una persona lleva un arma blanca. El registro resulta menos invasivo con este sistema, según fuentes policiales, ya que evita una intervención física sobre la persona para comprobar si porta algún objeto metálico que pueda considerarse peligroso.

También dispondrán de estos detectores agentes de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y de la Brigada Móvil (BRIMO), encargados de realizar los controles específicos del Pla Daga, así como los controles en los accesos a eventos multitudinarios. Además, parte de la primera remesa de dispositivos se destinará a efectivos del Área Penitenciaria para realizar cacheos a internos. Los Mossos recuerdan que estos detectores ya se utilizaban en controles del aeropuerto, aunque ahora su uso se extenderá a todas las comisarías.

Desde los Mossos se remarca que la incorporación de estos dispositivos permitirá ofrecer "más protección, seguridad y eficacia en el servicio". Además, creen que los detectores de metales portátiles facilitarán el trabajo diario de los agentes, ya que se llevan fácilmente en los vehículos patrulla y utilizarse en los dispositivos de prevención previstos para este verano en zonas de ocio nocturno, transporte público y grandes eventos.

Agentes de los Mossos con los nuevos dispositivos detectores de metales / Mossos

Los agentes los utilizarán cuando sospechen que la persona a cachear pueda llevar un arma blanca, tanto oculta entre la ropa como en una mochila u otro objeto que porte. Además, los Mossos podrán emplear estos aparatos para localizar cuchillos, navajas o punzones utilizados en algún delito y posteriormente escondidos o arrojados a descampados o contenedores por sus autores para evitar ser incriminados.

Cuatro muertos en diez días

La adquisición de estos mil dispositivos estaba prevista desde que se intensificaron los controles de armas blancas hace dos años, tal y como anunció la consellera de Interior, Núria Parlon, aunque su distribución ha coincidido con un repunte de homicidios cometidos con arma blanca. Entre el 21 y el 29 de julio se registraron cuatro víctimas mortales.

La primera murió en el barrio de la Barceloneta. La víctima sería un multirreincidente que incumplió una orden de alejamiento respecto a su exmujer y fue apuñalado por la actual pareja de la mujer. Los Mossos siguen buscando al presunto autor.

La noche del 27 de julio, otro hombre murió tras recibir varias puñaladas en el pecho en el barrio de la Florida, en L'Hospitalet de Llobregat. Al día siguiente, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja en la calle Andrade de Barcelona tras recibir once puñaladas con una daga delante de sus dos hijos menores de edad. Finalmente, el 29 de julio, un hombre con más de una treintena de antecedentes policiales murió asesinado en el barrio de la Mina, en Sant Adrià de Besòs, tras una pelea en un bar relacionada, presuntamente, con el narcotráfico.

A estos homicidios hay que sumar varias peleas registradas durante las últimas semanas en las que se utilizaron armas blancas en localidades como Tarragona, Barcelona, Sant Pere de Riudebitlles y Sant Adrià de Besòs. La mayoría se produjeron en la vía pública tras discusiones o enfrentamientos, y las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital para recibir asistencia médica.

Menos incidentes con armas blancas

Durante los tres primeros meses de 2026, los incidentes con armas blancas en Catalunya se redujeron un 31,5% respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 1.140 a 780 casos, entre ellos robos con violencia, peleas y lesiones. También descendió un 13% el número de armas blancas decomisadas: de 2.440 durante el primer trimestre de 2025 a 2.125 en el mismo periodo de 2026, según datos de los Mossos d'Esquadra. La policía atribuye estos descensos a la presión ejercida por el Pla Daga.

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Los nuevos responsables del Departament d'Interior dieron un impulso al plan Daga en septiembre de 2024 teniendo en cuenta los numerosos incidentes en vía pública provocados por las armas blancas y constatar que su uso y tenencia estaba muy extendido, principalmente en colectivos de jóvenes. Por eso se empezaron a hacer más controles y en puntos concretos, como zonas de ocio, transporte público o cerca de escuelas. En todo el 2025 se requisaron 9.806 armas en Catalunya, una media de 27 al día. Fue una cifra superior (un 6,3% más) a la de 2024 cuando la policía encontró 9.220.