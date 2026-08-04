Prevención de incendios
Interior compra de urgencia 1.500 mangueras para los Bomberos en plena campaña forestal
Atribuye el agotamiento del stock al aumento de incendios simultáneos por las condiciones climáticas excepcionales
Catalunya apela a la "corresponsabilidad ciudadana" ante una situación "extrema" de peligro de incendio forestal
El Departamento de Interior ha autorizado la compra de urgencia de 1.500 mangueras para los Bomberos de la Generalitat en plena campaña forestal. Lo adelantó 'El País' y lo confirmaron al ACN fuentes de la conselleria, que justificaron la contratación de urgencia por "el altísimo nivel de simultaneidad de incendios" que provocó un mayor consumo, desgaste y pérdida de material. La mayoría de las mangueras ya han llegado. Asimismo, a principios de 2027 se espera la llegada de más material, incluidas mangueras, en una compra ordinaria ya prevista.
La Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos admite la posibilidad de que estos episodios de simultaneidad de incendios se prolonguen durante la campaña forestal. Interior explica que es "normal" que debido a la simultaneidad de incendios, más recurrentes, más intensos y más largos en el tiempo que en situaciones habituales, y con más efectivos y volumen de recursos actuante, se haga un mayor consumo de material y, por extensión, el desgaste y la pérdida de material que se utiliza en los operativos.
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