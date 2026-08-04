Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaNataciónElecciones CatalunyaReino UnidoEl tiempoMili obligatoriaBarcelonaEl RavalNepo babies
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò

La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"

VALENCIA. CASTELLÓN. VALL D´UIXÓ. Incendio forestal en la Vall D´Uixço, Betxi, Vilavella

VALENCIA. CASTELLÓN. VALL D´UIXÓ. Incendio forestal en la Vall D´Uixço, Betxi, Vilavella / Fernando Bustamante / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rosa Mari Sanz

Víctor Vargas Llamas

Jose Real

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

Noticias relacionadas

Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura
  2. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
  3. Josep Maria Antràs: 'Muchos abogados no hablan de sus problemas psíquicos porque temen quedar marcados y perder clientes
  4. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
  5. Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error que cometemos con el aire acondicionado: 'Así la máquina no sufre tanto
  6. Los insecticidas ya no sirven: la alternativa oculta para frenar la plaga de cucarachas por el calor
  7. Trece muertos al caer una avioneta en Perú: 7 italianos, 2 españoles, 2 alemanes y 2 peruanos
  8. Eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya: las mejores horas con mas visibilidad para ver el fenómeno astrónomico en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona

Directo | Protecció Civil limita las excursiones de alta montaña en parte de la Alta Ribagorça y Aran por el incendio de Senet

Directo | Protecció Civil limita las excursiones de alta montaña en parte de la Alta Ribagorça y Aran por el incendio de Senet

La portada de EL PERIÓDICO del 4 de agosto de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 4 de agosto de 2026

Extinguido un incendio en una planta de residuos de Zamora

Extinguido un incendio en una planta de residuos de Zamora

"Por favor, ayuda, busco a mi hermano de 13 años": la lucha desesperada de las familias por encontrar a los desaparecidos en Ceuta

"Por favor, ayuda, busco a mi hermano de 13 años": la lucha desesperada de las familias por encontrar a los desaparecidos en Ceuta

El cadáver encontrado en un contenedor de Lloret corresponde a un vecino de 30 años y fue asesinado a tiros

El cadáver encontrado en un contenedor de Lloret corresponde a un vecino de 30 años y fue asesinado a tiros

Lleida activa 160 plazas más para acoger a temporeros sin techo

Lleida activa 160 plazas más para acoger a temporeros sin techo

Enrique Roviralta, médico de Ceuta: "¿Cómo vamos a hacer miles de radiografías para certificar la edad de los menores?"

Enrique Roviralta, médico de Ceuta: "¿Cómo vamos a hacer miles de radiografías para certificar la edad de los menores?"