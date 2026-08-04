Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Estabilizado el incendio declarado este lunes en Cerro Muriano (Córdoba) El incendio declarado en la tarde de este lunes en Cerro Muriano, ha sido estabilizado, ha informado el Infoca en su red social X. Tras haber pasado de fase de emergencia, situación operativa 1, a fase de preemergencia, situación operativa 0, en la zona permanecen 40 efectivos por tierra, dos autobombas y una unidad médica trabajando para extinguir el incendio. El incendio se ha declarado alrededor de las 19.30 horas en Cerro Muriano, en el borde de la carretera N-432, en el término municipal de Córdoba. Tras casi dos horas de trabajo por tierra y aire, el Infoca ha dado por estabilizado el fuego, en torno a las 21.20 horas y ha desactivado la situación operativa 1.

Extinguido el incendio de una planta de residuos de Zamora con riesgo de nube tóxica Los medios de extinción desplegados en la zona han logrado sofocar un incendio que se declaró poco antes de las dos de la tarde en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora) y que obligó a activar el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios del alfoz de la capital zamorana y afectó al tráfico en la autovía del Duero (A-11). En las labores de extinción han intervenido tanto medios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León, que evitaron que el fuego se propagara a terrenos cercanos, como los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zamora y del Ayuntamiento de Zamora, con turno reforzado ante la magnitud que adquirió el incendio en las primeras horas.

El incendio en Ática sigue propagándose hacia Atenas, mientras remiten los demás frentes El incendio declarado hace cinco días en la región capitalina de Ática sigue este lunes descontrolado, con varios frentes, y propagándose hacia Atenas, lo que ha provocado nuevas evacuaciones pese a los esfuerzos de unos 500 bomberos por frenar las llamas. El frente que más preocupa a las autoridades es el que se encuentra en las inmediaciones del pueblo costero de Nea Peramos, de unos 3.500 habitantes, y cerca de las localidades de Kandili y Ayia Skepi, situadas a unos 30 kilómetros al oeste del centro de Atenas, informó el Cuerpo de Bomberos. Estas dos localidades, así como una tercera más pequeña, Botsika, han tenido que ser evacuadas este lunes debido a la propagación del fuego hacia el este. Los bomberos luchan también contra otro frente unos kilómetros más hacia el noroeste, cerca de la localidad de Ayios Nektarios, un poblado que se vio seriamente amenazado durante la noche, con las llamas alcanzando literalmente los patios de las casas.

Se levantan las restricciones al excursionismo de alta montaña por la mejora de las condiciones del incendio de Senet Protecció Civil ha levantado las restricciones de acceso y de las actividades de excursionismo de alta montaña debido a la mejora de las condiciones del incendio de Senet (Alta Ribagorza), junto al Valle de Arán, que permanece activo desde el viernes. Se enviará una alerta ES-ALERT para informar de ello. De este modo, se restablece el acceso a la zona comprendida entre el río Noguera Ribagorzana, el valle de Conangles, el valle de Besiberri y los barrancos hasta Senet.

La Diputación de Ávila agradece la "impresionante ayuda" a la provincia por el incendio La Diputación de Ávila ha agradecido la "impresionante ayuda" que ha recibido la provincia desde dentro y fuera de España para ayudar a estabilizar, controlar y apagar el mayor incendio de la historia, desde que se tienen registros, con más de 50.000 hectáreas arrasadas por las llamas. La institución provincial ha lanzado un mensaje público de "profundo agradecimiento y reconocimiento" a los bomberos profesionales, brigadistas y pilotos que, llegados de otras provincias, comunidades autónomas y más allá de las fronteras españolas, han trabajado y lo siguen haciendo, en un operativo "sin precedentes"

Tony Di Marino El Consorci de les Gavarres traza la hoja de ruta tras el incendio: retirará los árboles de riesgo y reparará los caminos afectados El Consorci de les Gavarres ha comenzado a definir la hoja de ruta para restaurar el macizo tras el incendio forestal del 3 de julio, que afectó a 2.183,72 hectáreas. Las primeras actuaciones comenzarán este otoño con la retirada de árboles que representen un riesgo en el entorno de la carretera de la Ganga y de las pistas principales, la reparación de los caminos afectados por los trabajos de extinción y la reposición de la señalización dañada. Según los datos provisionales presentados por el subdirector general de Bosques, David Meya, el 94,44% de la superficie quemada se encuentra dentro de espacios protegidos como el PEIN de les Gavarres y la Red Natura 2000.

Gran nube de humo Una parcela con material para reciclar situada en Roales del Pan, en el alfoz de Zamora, ha ardido este lunes y ha levantado una gran nube de humo que ha puesto poniendo en peligro las instalaciones de Freigel Food Solutions, una de las mayores empresas de Zamora, que están justo al lado. El fuego, según testigos presenciales, comenzó poco después de las 13.30 horas en un extremo de la parcela donde se almacenaba material para reciclar. Buena parte de este material eran palés, tanto de plástico como de madera, que han ardido rápidamente y han levantado una nube de humo que ha causado preocupación en la zona.

Catalunya pone fin a 31 días de riesgo extremo de incendio, su racha más larga hasta ahora Catalunya ha puesto fin esta madrugada a los 31 días de riesgo extremo por incendio que empezaron el pasado 4 de julio y que han mantenido la alerta activa en diversos puntos del territorio hasta este lunes, la mayor racha registrada hasta ahora. Los Agentes Rurales han desactivado este lunes a las 00:00 horas el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo ante la previsión de precipitaciones que puedan rebajar el riesgo y favorecer su evolución, ha informado el cuerpo. Además, han reabierto los accesos a los cuatro espacios naturales que todavía tenían restricciones: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares y la Ribera Salada.

Riesgo por nube tóxica en 4 municipios por el incendio en una planta de residuos de Zamora El aparatoso incendio que se ha declarado sobre las dos menos cuarto de la tarde de este lunes en una planta de residuos de Roales del Pan (Zamora), que inicialmente no ha dejado personas heridas, ha activado el riesgo por nube tóxica en cuatro municipios del alfoz de la capital zamorana y ha provocado afecciones al tráfico en la autovía del Duero (A-11). El riesgo por nube tóxica ha obligado a activar una alerta ES-Alert a parte de la población del alfoz de Zamora en el que se advierte de la necesidad de evitar actividades al aire libre en los municipios de Roales del Pan, Valcabado, Monfarracinos y Cubillos, según ha informado el servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León. Del mismo modo, el mensaje masivo a los móviles enviado por la Agencia de Protección Civil de Castilla y León ha pedido a la población que se mantenga alejada de la zona de riesgo y siga las instrucciones de las autoridades.