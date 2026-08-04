CRISIS MIGRATORIA
La Guardia Civil abre una oficina en Ceuta para recoger denuncias sobre los migrantes desaparecidos
El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y se pide a los familiares que den la máxima información posible
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes
La Guardia Civil ha habilitado la mañana de este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada, así como un correo electrónico para el mismo fin.
El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 para realizar el trámite de manera presencial, según ha informado la Guardia Civil.
En paralelo, el instituto armado ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org para recibir denuncias, en las que se emplaza a los familiares a que den la máxima información posible sobre los desaparecidos.
Al menos 44 desaparecidos
Según fuentes policiales consultadas por EFE, al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por sus familiares.
La Guardia Civil emplaza a los denunciantes a que faciliten el mayor número de datos posibles sobre los desaparecidos: una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales, entre otros.
En el comunicado, la Guardia Civil subraya que la recepción de esta información "garantiza el tratamiento ágil y confidencial" de los datos aportados.
- Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: 'Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema
- Catalunya desactiva los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
- Un camión que transportaba vigas de hormigón se accidenta en la AP7 y causa 20 km de retenciones
- Semana de calor y tormentas en España: la Aemet advierte de unos 'días de contrastes' pero 'sin temperaturas extremas' a la vista
- ¿Dónde se verá mejor el eclipse este 12 de agosto? Buscador de los sitios más espectaculares de España
- Anticorrupción investiga si hubo delito en las ayudas de la DGAIA a jóvenes extutelados
- Un estudio forense vincula los ahogamientos de menores en Catalunya a desigualdades sociales: más de la mitad eran extranjeros