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CRISIS MIGRATORIA

La Guardia Civil abre una oficina en Ceuta para recoger denuncias sobre los migrantes desaparecidos

El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y se pide a los familiares que den la máxima información posible

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

Agentes de la Guardia Civil controlan la frontera en Ceuta.

Agentes de la Guardia Civil controlan la frontera en Ceuta. / Marcos Moreno/Europa Press

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EFE

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La Guardia Civil ha habilitado la mañana de este martes una oficina en Ceuta para recoger las denuncias por desaparición de migrantes que intentaron acceder a España la semana pasada, así como un correo electrónico para el mismo fin.

El punto de denuncia está situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal y estará abierto desde las 8:00 horas de la mañana hasta las 21:00 para realizar el trámite de manera presencial, según ha informado la Guardia Civil.

En paralelo, el instituto armado ha habilitado el correo electrónico ce-cmdceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org para recibir denuncias, en las que se emplaza a los familiares a que den la máxima información posible sobre los desaparecidos.

Al menos 44 desaparecidos

Según fuentes policiales consultadas por EFE, al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, se encuentran en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta y son buscadas por sus familiares.

La Guardia Civil emplaza a los denunciantes a que faciliten el mayor número de datos posibles sobre los desaparecidos: una descripción física detallada, datos sobre posibles operaciones médicas, cicatrices, tatuajes u objetos personales, entre otros.

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En el comunicado, la Guardia Civil subraya que la recepción de esta información "garantiza el tratamiento ágil y confidencial" de los datos aportados.

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