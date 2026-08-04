Policía
La familia dejó la urna de cenizas en un súper de Benidorm porque estaba haciendo obras en casa
La encargada del supermercado halló la urna con las cenizas al revisar las taquillas de clientes y dio aviso a las autoridades
Efe
Los familiares de la persona cuyas cenizas permanecían en una urna encontrada en la taquilla de un supermercado de Benidorm la dejaron en dicho lugar porque lo consideraban seguro, mientras hacían reformas en casa, han informado a EFE fuentes de la Policía Local.
Este martes, los agentes municipales han encontrado a los familiares de la persona cuyas cenizas estaban en dicha urna y les han hecho entrega de la misma después de identificarles mediante consultas en bases de datos policiales.
Estas gestiones han permitido identificar a los familiares de la persona fallecida, a quienes finalmente se les ha entregado la urna. Según el portavoz de la Policía Local, Quique Tortos, la familia desconocía hasta ese momento que la taquilla donde había quedado depositada había sido abierta.
La urna fue localizada el pasado lunes por la encargada de un supermercado de Benidorm cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para guardar sus pertenencias. Tras el hallazgo, el establecimiento avisó a la Policía Local, que inició las gestiones para tratar de localizar a los familiares y difundió una imagen del recipiente para solicitar la colaboración ciudadana.
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