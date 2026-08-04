Nueve de cada diez alumnos logra plaza de FP en otro año récord de inscripciones en Catalunya

El Departament de Educació ha adjudicado 86.551 plazas de Formación Profesional para el próximo curso, 5.072 más que el año anterior. Del total, 45.626 corresponden a ciclos de grado medio y 40.925 a grado superior, en un proceso que ha registrado 99.285 solicitudes, 2.966 más que en la convocatoria anterior y un máximo histórico. Por tanto, el segundo verano de cambios en el proceso de adjudicación ha permitido cerrar el procedimiento ordinario antes de finalizar julio y adjudicar plaza a casi nueve de cada 10 alumnos.

El Departament destaca que dos de cada tres estudiantes han accedido a los estudios que habían elegido como primera preferencia. Concretamente, el 69,56 % de los alumnos de grado medio y el 67,65 % de los de grado superior accedieron al ciclo que habían situado en primer lugar.

Más allá de eso, persiste (aunque lo cierto es que se ha ido cerrando) la brecha entre las peticiones y las asignaciones. En este proceso se han registrado 12.734 solicitudes no atendidas. El año pasado fueron casi 15.000 y más de 30.000 en 2024, cuando estalló la crisis de las adjudicaciones. Sobre la cifra de alumnos sin plaza, fuentes de Educació matizan que en este grupo hay estudiantes que o bien se han matriculado en la universidad, o han elegido centros privados o se han incorporado al mundo laboral. Para el resto, el 7 de septiembre se publicará un mapa de plazas vacantes.

Proceso de adjudicación

Con los cambios introducidos el curso pasado, el proceso de preinscripción y matrícula ha concluido durante el mes de julio, evitando que las adjudicaciones se prolonguen hasta septiembre, como sucedía en años anteriores, por lo que a menudo las últimas asignaciones se realizaban ya con el curso iniciado.

Además, este año solo se han realizado dos tandas de asignación, los días 10 y 24 de julio. En la primera, los estudiantes pudieron matricularse directamente en la plaza obtenida y, al mismo tiempo, mantener la posibilidad de mejorar su adjudicación en la segunda ronda sin perder la plaza inicial.

Proceso más ágil

El Departament atribuye parte de la mejora del proceso al incremento del número de opciones que incluyen los solicitantes en su preinscripción. Este curso, el 54% del alumnado de grado medio solicitó cuatro o más opciones, mientras que el 64,7 % de los aspirantes a grado superior pidió tres o más.

La administración recuerda que cada ciclo, turno y centro debe solicitarse de forma independiente y considera que ampliar el número de preferencias aumenta las posibilidades de conseguir plaza.

También ha contribuido la automatización de la validación de expedientes. Desde hace dos cursos, un algoritmo verifica la nota cuando el alumnado introduce de forma incorrecta los estudios previos, reduciendo así el número de solicitudes inválidas.

Como principal novedad de este curso, una vez concluidas las dos rondas de adjudicación el 24 de julio, el Departamento ha activado un sistema de asignación alternativa dirigido al alumnado que todavía no había obtenido plaza. Este mecanismo tuvo en cuenta tanto las preferencias indicadas por los estudiantes como su lugar de residencia y permitió realizar 5.363 nuevas asignaciones, de las que 2.635 fueron en grado medio y 2.728 en grado superior. Con esta medida, Educación busca reducir el número de alumnos que se quedan sin plaza al finalizar el proceso ordinario y prevenir el abandono escolar.

Ciclos más demandados

Las solicitudes presentan diferencias por género según el nivel de estudios. En los ciclos de grado medio, el 57% de los solicitantes son hombres, mientras que en los grados superiores las mujeres representan el 51%.

En cuanto a la demanda, los ciclos de grado medio más solicitados son Cuidados Auxiliares de Enfermería, Gestión Administrativa y Sistemas Microinformáticos y Redes. En grado superior, las preferencias se centran en los grados de Administración y Finanzas, Educación Infantil e Integración Social.

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Plazas vacantes

Tras completarse la asignación ordinaria y el periodo de matrícula, el Departamento publicará el 7 de septiembre el mapa de plazas vacantes. Ese mismo día entrará en funcionamiento una cola virtual, un nuevo sistema con el que los centros ordenarán las solicitudes para las plazas libres según la fecha y hora de inscripción. La medida busca hacer más transparente la gestión de las vacantes, aunque la posición en la cola no supondrá la reserva automática de una plaza.