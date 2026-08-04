Salud
Cyclospora: cómo se transmite, síntomas y tratamiento de la bacteria que está provocando diarreas explosivas a miles de estadounidenses
Dos muertos en Michigan por el parásito 'cyclospora' que ha enfermado con diarrea severa a miles en EEUU
Cristina Sebastián
Un brote de ciclosporiasis mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Esta enfermedad está causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un organismo microscópico que afecta al sistema intestinal y que puede provocar fuertes episodios de diarrea acuosa, frecuente y explosiva.
Cómo se transmite
Las autoridades sanitarias estatales y federales trabajan conjuntamente para localizar la fuente de las infecciones. Actualmente se están investigando varios grupos de casos en diferentes estados para determinar si existe un origen común.
La ciclosporiasis puede aparecer después de consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. En Estados Unidos, los brotes anteriores han estado relacionados principalmente con frutas, verduras frescas y otros alimentos vegetales contaminados.
Los médicos recomiendan extremar las precauciones con los alimentos frescos para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales medidas destacan: cocinar las verduras porque el calor superior a 70ºC puede eliminar el parásito, lavar cuidadosamente los alimentos, aunque recuerdan que la Cyclospora puede ser difícil de eliminar únicamente con agua y lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras.
Síntomas y tratamiento
La ciclosporiasis afecta al aparato digestivo y puede provocar síntomas como diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y molestias intestinales.
Aunque normalmente no es una enfermedad mortal, puede causar complicaciones si provoca una deshidratación importante. Los CDC recomiendan acudir a un profesional sanitario si aparecen síntomas compatibles, ya que la enfermedad puede diagnosticarse mediante pruebas específicas y tratarse con medicamentos adecuados. Los síntomas de la ciclosporiasis suelen aparecer aproximadamente una semana después de la infección, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos días y dos semanas.
El tratamiento habitual consiste en el uso de antibióticos. Si la enfermedad no se trata, puede prolongarse desde varios días hasta más de un mes y, en algunos casos, pueden aparecer nuevas recaídas después de una mejoría inicial.
Las autoridades continúan investigando el origen del brote mientras recomiendan mantener las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.
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