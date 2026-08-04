La Fundación Pere Tarrés pone en marcha su casal social de verano en Torre Baró: "En casa estoy todo el día encerrada y con el móvil y aquí salgo de excursión y conozco gente"

Este lunes ha arrancado el casal social de Torre Baró que la Fundación Pere Tarrés organiza durante todo el mes de agosto. Se trata de un recurso que permite que un total de 50 niños, de entre 6 y 14 años, en situación de vulnerabilidad puedan acceder a diferentes actividades de ocio en un mes donde muchos recursos sociales reducen su actividad.

La entidad prevé que alrededor de 1.900 niños y jóvenes en toda Catalunya participen este mes en actividades educativas gracias a las becas que ofrecen. Esta cifra forma parte de los 7.500 menores becados que la Fundación atenderá durante todo el verano.

Primeros días de casal

La Fundación Pere Tarrés celebra la segunda edición de este casal en Torre Baró tras la buena acogida del año pasado. El ambiente del primer día, marcado por los nervios, los reencuentros y la ilusión por volver a compartir actividades con los compañeros, refleja el éxito de un proyecto al que muchos niños regresan por segundo verano consecutivo.

Ian, de ocho años, asegura que apenas ha podido dormir por los nervios de comenzar el casal. "Me he despertado muy temprano porque tenía muchas ganas de empezar el casal", explica. Además, comenta que entre sus actividades favoritas se encuentran "La piscina, las excursiones y también los deberes, porque nos ayudan a hacerlos y nos hacen ser más inteligentes".

Lupita, de 11 años, es una de las menores que vuelve al casal por segundo año y explica que prefiere estas actividades antes que quedarse en casa. “En mi casa me acabo aburriendo porque estoy con el móvil todo el día, aquí me lo paso mejor con las excursiones y conociendo a gente nueva”.

Lupita junto a su amiga Fairuz / El Periódico

"En mi casa me acabo aburriendo porque estoy con el móvil todo el día" Lupita

Más allá del ocio

Para algunos de los niños, el casal también supone una oportunidad para integrarse y crear nuevos vínculos. Daniel, que con 13 años comenzará el próximo curso tercero de la ESO y llegó hace poco a España, explica que estas actividades le están ayudando a adaptarse a su nuevo entorno. "Para hacer nuevas amistades el casal es una opción fácil porque hay gente de mi edad y, además, son del mismo barrio", comenta.

Daniel con Isabela y Alice, dos amigas que ha conocido en el casal de verano / El Periódico

"Para hacer nuevas amistades el casal es una opción fácil porque hay gente de mi edad y, además, son del mismo barrio" Daniel

Una de las portavoces de la Fundación Pere Tarrés, Nina Lanza, destaca que el impacto de estos espacios va mucho más allá del entretenimiento. "El ocio educativo es tan importante como la educación formal porque aquí los niños aprenden a convivir, ganan autonomía, hacen amigos y viven experiencias que difícilmente vivirían si se quedan todo el verano en casa", subraya.

La conciliación para las famílias

Para muchas familias el mes de agosto supone un auténtico desafío al tener que conciliar la vida laboral y familiar. Las becas que concede la Fundación Pere Tarrés permiten que cientos de niños puedan asistir al casal mientras sus padres trabajan y, al mismo tiempo, garantizan que reciban acompañamiento educativo y una alimentación equilibrada.

Es el caso de Erika Almachi, madre de Anaís y Aiden, quien reconoce que sin esta ayuda sus hijos no podrían participar. "Gracias a estas becas mis hijos pueden hacer alguna actividad en verano porque con mi sueldo no podría pagarlo, además yo trabajo todo agosto y se tendrían que quedar solos en casa”.

Erika Almachi y sus hijos Aiden y Anaís antes de entrar al casal / El Periódico

Una realidad similar vive María Mazo, que se encarga cada mañana de su sobrina Samara mientras su hermana trabaja. Para su familia, el casal supone mucho más que una solución para conciliar. "Aquí hace nuevos amigos y, sobre todo, está unas horas alejada de las pantallas. Es necesario que desconecten del móvil y de la tablet y jueguen con otros niños", afirma.

María Mazo y su sobrina Samara / El Periódico

"Aquí hace nuevos amigos y, sobre todo, está unas horas alejada de las pantallas" María Mazo

Alana Hurtado, la responsable de campañas sociales de la Fundación, recuerda además que el casal responde a situaciones de vulnerabilidad muy diversas. "No hablamos solo de familias con dificultades económicas. También atendemos situaciones de violencia, monoparentalidad o problemas de salud. Queremos estar al servicio de todas las familias que necesitan este apoyo”, explica.

Un verano sin Collserola

El inicio del casal llega marcado este año por el cierre del acceso al Parque Natural de Collserola a causa de la peste porcina. Para muchos de los menores de Torre Baró, este entorno representa el único gran espacio natural al que pueden acceder durante las vacaciones y uno de los escenarios habituales de las actividades de verano de la Fundación Pere Tarrés.

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La restricción ha obligado a reorganizar parte de la programación y buscar nuevos espacios para las excursiones y actividades al aire libre. "Es una lástima porque Collserola es un recurso muy valioso para trabajar con los niños. El contacto con la naturaleza también forma parte del ocio educativo y este año hemos tenido que adaptarnos a una situación excepcional.”, comenta Hurtado.