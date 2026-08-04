Este martes
Catalunya, en alerta por lluvias intensas acompañadas de tormenta y granizo
Protecció Civil mantiene el Inuncat por acumulación de más de 20 l/m² en 30 minutos, que pueden ser más de 60 l/m² en 3 horas en el Ripollès, Berguedà, Lluçanès y Osona
Proteccion Civil activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este martes en Ripollès, Garrotxa y Osona
Las precipitaciones de la tarde de este martes pueden ser especialmente intensas sobre todo en el interior y el noreste de Catalunya, aunque de cara a la noche los chubascos irán disipándose. Esta es la principal conclusión tras la reunión este martes por la mañana del el comité técnico del plan Inuncat y el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC).
Ante estas previsiones Protección Civil de la Generalitat mantiene en alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (Inuncat) tras constatar que aumentan la probabilidad de fuertes lluvias en las comarcas del centro y norte y que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo.
El SMC ha emitido dos tipos de avisos por lluvia para el martes a partir del mediodía: un aviso por intensidad de lluvia de más de 20 l/m² en 30 minutos en muchas comarcas de la Catalunya Central, el interior de Girona y el Prelitoral de Barcelona y Tarragona; y también un aviso por intensidad de lluvia de más de 60 l/m² en 3 horas, en este caso de baja probabilidad, en el Ripollès, Berguedà, Lluçanès y Osona. En estas zonas, el lento desplazamiento de las tormentas puede favorecer acumulaciones significativas de precipitación.
Los chubascos irán acompañados de tormenta y no se descartan fenómenos meteorológicos violentos, especialmente granizo. En cuanto al miércoles, las tormentas serán más aisladas en el Pirineo y el Prepirineo, sobre todo del noreste, y no se prevén avisos por intensidad de lluvia. Para el jueves sí se prevé una nueva tanda de tormentas y lluvias más extensas e intensas, que también podrán ir acompañadas de fenómenos meteorológicos violentos.
Con base en estas previsiones, Protección Civil pide extremar la prudencia en la movilidad y en las actividades al aire libre e insta a informarse de las previsiones y de la evolución de las precipitaciones a través del SMC y consultar el estado del tráfico. Protecció Civil ofrece en su web consejos para evitar quedarse atrapados por inundaciones o por rieras, así como evitar los efectos de tormentas, rayos, granizo o pedrisco.
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