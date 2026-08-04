Las cámaras y los móviles también necesitan sus "gafas del eclipse": "Sin filtro adecuado se puede quemar el sensor de forma irreversible"

España está a punto de vivir el "eclipse solar del siglo", el primero de su tipo que puede avistarse desde la península Ibérica en más de un siglo, y ya son muchos los que sueñan con inmortalizar el momento que, de seguro, marcará a toda una generación. Pero según advierten los expertos, fotografiar el sol sin la protección adecuada puede provocar daños irreversibles en los dispositivos. "Igual que las personas debemos utilizar gafas homologadas para ver el eclipse de forma segura, los móviles y cámaras también necesitan sus propios filtros", advierte la astrónoma María Ángeles Gil, de Cósmik Barcelona, quien explica que, "sin una protección adecuada, el eclipse puede quemar el sensor de las cámaras de forma irreversible".

"Igual que las personas debemos utilizar gafas homologadas para ver el eclipse de forma segura, los móviles y cámaras también necesitan sus propios filtros" María Ángeles Gil

La mayoría de campañas informativas sobre observación del eclipse inciden en la importancia de no mirar el sol sin gafas homologadas, ya que, según explican los científicos, este simple gesto puede "quemar la retina" y provocar daños potencialmente graves e irreversibles. Según explica Gil a EL PERIÓDICO, este mismo mecanismo es, salvando las distancias, lo mismo que le puede ocurrir al sensor de un móvil o de una cámara que apunta directamente al sol. "Ni nuestros ojos ni las cámaras están hechas para apuntar directamente al sol. En ambos casos, el efecto es el mismo", explica la especialista, quien, además, argumenta que "la intensa radiación solar puede dañar el sensor de imagen, el componente encargado de captar la fotografía, y dejar inutilizado el dispositivo".

Los expertos explican que "la intensa radiación solar puede dañar el sensor de imagen, el componente encargado de captar la fotografía, y dejar inutilizado el dispositivo"

La solución consiste en instalar filtros solares homologados delante del objetivo de la cámara o del teléfono móvil. Estos paneles fabricados del mismo material que las gafas de observación reducen de forma drástica la intensidad de la luz y bloquean también la radiación infrarroja y ultravioleta, evitando daños en los equipos. "No solo son necesarios para cámaras fotográficas. También deben utilizarse en teléfonos móviles y hasta en prismáticos, telescopios y cualquier instrumento óptico que vaya a apuntar al sol durante el eclipse", afirma Gil. "En todos los casos, el filtro debe colocarse delante del objetivo, nunca detrás del ocular y mantenerse durante toda la observación del eclipse", añade.

Tipos de filtro

Actualmente existen distintas opciones para proteger los equipos durante la observación solar. La experta explica que hay filtros fabricados a medida según el diámetro del objetivo de cada cámara, así como pequeños filtros específicos para móviles que se colocan delante de la lente. También existe una alternativa para quienes prefieren fabricar su propio soporte. "Los que son un poco 'manitas' suelen comprar una lámina estándar y, a partir de ahí, fabrican su propia carcasa para que encaje dentro de sus dispositivos de observación. Es una opción que puede adaptarse a las necesidades de instrumentos más grandes o con características poco habituales", explica la especialista.

Los filtros para cámaras y móviles no solo sirven para proteger a los dispositivos frente a la radiación solar sino que también permiten capturar fenómenos como el brillo de la corona solar

El uso de filtros para cámaras y móviles no solo sirve para proteger a los dispositivos frente a la radiación solar, sino que, tal como explica Gil, también permite capturar fenómenos como el brillo de la corona solar. Los expertos aconsejan utilizar protección durante todo el tránsito de la luna frente al sol y quitarlos solo durante los segundos que dura la fase de totalidad del evento que, en este caso, se dará alrededor de las 20:30 a pocos minutos del atardecer. "En ciudades como Barcelona o Madrid, donde no habrá una ocultación total del sol, el filtro no se debe quitar nunca", advierte la astrónoma.

Los expertos en astrofotografía recomiendan analizar con detalle las condiciones del entorno antes de intentar capturar un eclipse, ya que la complejidad de este fenómeno obliga a realizar ajustes específicos en las cámaras para conseguir una imagen correcta. La exposición, la luz disponible y la configuración del equipo pueden marcar la diferencia a la hora de inmortalizar un acontecimiento tan excepcional. Por este motivo, muchos especialistas aconsejan a los aficionados que no cuentan con experiencia técnica dejar la cámara a un lado y centrarse en disfrutar del espectáculo. Al fin y al cabo, se trata de un evento único, que no se observa en España desde hace más de un siglo y que, para muchos, se convertirá en un recuerdo inolvidable.