Se buscan 5.000 voluntarios en Catalunya para formar parte de un experimento científico durante el eclipse solar

El próximo 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar total, Catalunya pondrá en marcha SOLARIS, un proyecto de ciencia ciudadana que busca estudiar por primera vez cómo reacciona el cuerpo humano durante un fenómeno astronómico de estas características.

Para lograrlo, los investigadores hacen un llamamiento a la ciudadanía y buscan 5.000 personas voluntarias dispuestas a participar en el estudio. La intención es recoger datos biométricos de personas de diferentes edades y perfiles mientras contemplan el eclipse y crear una base de datos sin precedentes que permita estudiar la relación entre este fenómeno astronómico, las emociones y las respuestas fisiológicas del organismo.

Para participar en el proyecto es necesario que los voluntarios dispongan de un reloj inteligente o una pulsera de actividad que mida, como mínimo, la frecuencia cardíaca y mantenerlos activos durante toda la semana del eclipse. Además, es necesario descargar la aplicación móvil del proyecto y rellanar la inscripción, antes del 12 de agosto, en su página web oficial.