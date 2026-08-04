Una avería en la climatización del edificio de Traumatología de Vall d’Hebron obliga a suspender la actividad quirúrgica

Una avería en la climatización del edificio de Traumatología, Rehabilitación y Quemados del Hospital Universitario Vall d’Hebron ha obligado a suspender la actividad quirúrgica en el centro desde este martes a las 15.00 horas y hasta el jueves a las 8.00 horas para poder repararla.

Mientras tanto, la actividad quirúrgica programada quedará suspendida y los códigos politrauma se distribuirán entre los distintos hospitales de la ciudad a través del SEM. No obstante, Vall d’Hebron continuará atendiendo a los pacientes que lleguen a Urgencias de Traumatología, como los lesionados medulares y los grandes quemados, con un quirófano habilitado y dos camas adicionales de reanimación en el Hospital General.

La actividad de hospitalización y de consultas externas se mantendrá con normalidad. El hospital trabaja ahora para instalar equipos portátiles de refrigeración en los espacios críticos.