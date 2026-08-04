Investigada una agencia de viajes de Girona por estafar a 200 familias y dejarlas sin dinero ni vacaciones

Los Mossos d'Esquadra investigan a una agencia de viajes de las comarcas de Girona por un posible caso de estafa, después de que una veintena de personas hayan presentado una denuncia. Algunos de los afectados han asegurado a la ACN que podría haber unas 200 familias que se han quedado sin vacaciones.

El caso comenzó hace unas semanas, cuando algunos clientes solicitaron cancelar el viaje, pero no les devolvieron el dinero. Este fin de semana hubo personas que no pudieron coger el avión porque, a la hora de partir, todavía no habían recibido los billetes. Otros descubrieron durante el viaje que la estancia no estaba completamente pagada y que aún quedaba una parte pendiente.

Esta agencia de L'Escala (Alt Empordà) empezó a operar hace unos años vendiendo viajes más baratos porque se trataba de ofertas de última hora que permitían ocupar las plazas que quedaban libres tras las cancelaciones de otros clientes. Con el tiempo, según fuentes cercanas al caso, comenzó a vender ofertas de viajes con un precio cerrado. Según estos testimonios, ofrecía precios "muy competitivos" porque negociaba directamente con agencias de los países de destino, evitando intermediarios.

La responsable de la agencia se fue dando a conocer gracias al boca a boca. Algunos clientes aseguran que ya habían viajado con ella anteriormente y que todo había salido muy bien. Por eso contrataron nuevos paquetes vacacionales y la recomendaron a otras personas. La única condición de estas ofertas era que había que pagar el importe íntegro por adelantado.

Actualmente, la mujer trabajaba de forma telemática y no disponía de ninguna oficina física abierta; únicamente tenía una página web y perfiles en redes sociales, que cerró a finales de la semana pasada.

El caso comenzó cuando algunas familias decidieron cancelar el viaje que habían contratado. Tras semanas de espera, las víctimas seguían sin recibir el reembolso por parte de la agencia. Esto las llevó a presentar una reclamación ante la Agència Catalana de Consum. Después de varios requerimientos, la mujer aseguró que le habían retirado la licencia. Así se lo explicó también a otra afectada cuando esta le reclamó los billetes de avión para un viaje a Bali cuya salida estaba prevista dos días después.

En este caso, la mujer había contratado en diciembre un viaje de diez días a Bali. Debían salir el domingo 2 de agosto y, durante la semana anterior, la afectada reclamó insistentemente los billetes de avión. Finalmente, cuando faltaban solo dos días para la salida, la responsable les comunicó que no disponía de los billetes y que no podrían irse de vacaciones. Lo justificó diciendo que le habían retirado la licencia y que eso le impedía completar el pago de los vuelos.

Contacto con un abogado

Algunos afectados explican que los vuelos estaban bloqueados, pero no pagados, lo que impedía la emisión de los billetes. También han descubierto que parte de la estancia no estaba abonada y que, por tanto, la agencia mantenía deudas con las empresas de destino.

Toda esta situación ha dado lugar a un grupo de afectados que se han organizado a través de WhatsApp. Aseguran que son más de 200 personas y que ya se han puesto en contacto con un abogado para recibir asesoramiento. Por su parte, la responsable de la agencia les habría prometido que quiere resolver la situación y que, a partir de ahora, será su abogado quien les informe de cualquier novedad.

Por el momento, los afectados están presentando denuncias de forma individual en las comisarías de los Mossos d'Esquadra. Por ello, se prevé que la veintena de denuncias registradas aumente considerablemente en las próximas horas. Los afectados lamentan haber perdido sus vacaciones y denuncian que se haya jugado con la ilusión de disfrutar de unos días de descanso, además del perjuicio económico sufrido.

Por otro lado, las empresas de destino también afirman que la agencia les adeuda dinero. Es el caso de una empresa que organiza safaris en Tanzania, que asegura tener pendiente el cobro de 57.000 dólares. Además, explica que algunos clientes que debían viajar este verano se pusieron en contacto directamente con ellos para comprobar si sus reservas estaban confirmadas o pagadas, descubriendo que ni siquiera habían sido gestionadas y que la empresa no tenía ningún dato de esos viajeros.

Paralelamente, algunos clientes han explicado a la ACN que, hasta hace pocos días, la responsable seguía anunciando nuevos paquetes vacacionales para viajar a partir de 2027.

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Aunque la agencia tenía su sede social en la comarca del Alt Empordà, también hay numerosos afectados en la comarca de La Garrotxa.