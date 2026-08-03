Los secretos del Oceanogràfic de Valencia, al descubierto

Casi todo el mundo conoce l' Oceanogràfic de València: tiburones, focas, delfines… Pero pocos son los que saben cómo son los sistemas que hacen posible el mantenimiento de semejante recinto. ¿Cómo es el mantenimiento? ¿Cómo se limpia tanta cantidad de agua? ¿Cómo alimentan a los tiburones? Todas esas dudas y muchas más quedan resueltas en el “Backstage Tour”, una visita guiada que permite descubrir los secretos que esconden las entrañas de l'Oceanogràfic, comprender el enorme trabajo que hay detrás de cada acuario y ver a pocos metros algunas de las especies más espectaculares.

El "Backstage Tour" permite ver aquello que no se ve a simple vista / Lucia Company / LEV

Si se tuviera que apostar por la cantidad de agua y de tuberías que hacen posible el funcionamiento del recinto, pocas personas lo acertarían. Pues bien, son 42 millones de litros y más de 25 kilómetros de tuberías los que garantizan el correcto desempeño de las instalaciones. Pero el Oceanogràfic no es solo el edificio, ya que este nace en el mar Mediterráneo, gracias a una tubería de la que extrae agua salada y que vigila su estado gracias a una aplicación y a una pecera que sirve como bioindicadora, puesto que los peces que nadan en ella, según su color y sus movimientos, muestran el estado.

Cada acuario cuenta con sus propios filtros para la limpieza del agua, lo que permite adaptar las condiciones a las necesidades de cada especie. Una primera máquina elimina los residuos, como heces o restos de comida; una segunda regula la temperatura para mantener el hábitat adecuado; y una tercera realiza una depuración final antes de devolver el agua al acuario. Además, simulan con policloruro de vinilo (PVC) la posidonia mediterránea, una planta endémica fundamental para el ecosistema, ya que actúa como refugio para huevos de tiburones y rayas, absorbe CO2 y produce oxígeno. Aunque todo está muy mecanizado, hay un equipo que supervisa las 24 horas del día que todo salga correctamente.

Peces payaso nadando en la zona de cuarentena / Lucia Company / LEV

En la siguiente parte del tour, ya se empiezan a ver las primeras especies marinas. Es la zona de cuarentena, que por el nombre, uno ya se puede imaginar en qué consiste. Colocan a las crías y a los ejemplares recién llegados desde otros centros para asegurarse de que estén sanos y libres de enfermedades que puedan contagiar al resto de animales. También sirve para estudiar la compatibilidad entre especies antes de introducirlas en los acuarios principales. Esta zona cuenta con espacios de aclimatación para que los animales se adapten poco a poco a las condiciones del agua. Se pueden observar acuarios con cangrejos cacerola, crías de tiburón y peces muy conocidos gracias al cine y a Disney, como los peces payaso (“Nemo”) o los peces cirujano (como “Dory”). Su alimentación es variada y cuidada: papillas elaboradas con fruta, verduras, mejillones o gambas. Además, l'Oceanogràfic dispone de una zona de cultivo donde producen su propio plancton y algas, esenciales para muchas especies.

La zona de cultivo propia del Oceanogràfic / Lucia Company / LEV

Una vez superada esta parte, llega la tercera y más espectacular: la zona de tiburones. Con siete millones de litros de agua, 30 metros de largo y 7,5 metros de profundidad, se trata del túnel submarino más grande de Europa, donde conviven hasta 76 especies diferentes. Aunque también hay rayas, barracudas y dos tortugas verdes, los protagonistas son los tiburones. Se pueden ver ejemplares de tiburón toro, cebra o gris, donde destaca, como no, el recientemente bautizado como Ferran Torres, que se ha convertido en uno de los favoritos de los visitantes. Lo más impresionante es observar a estos animales a tamaño real, ya que el metacrilato de las vidrieras genera un efecto óptico que los hace parecer más pequeños. Sin embargo, algunas rayas alcanzan los tres metros y los tiburones pueden superar los cinco o seis.

Alguno de los tiburones del acuario más grande de Europa / Lucía Company / LEV

Si tienes suerte, podrás ver cómo buzos profesionales los alimentan, ya que estos animales no son tan malos como el cine y Steven Spielberg nos hicieron creer con aquella película. La alimentación se realiza en una zona específica con una luz que solo se enciende en ese momento, de modo que los animales asocian esa señal con la comida y saben cuándo van a ser alimentados. Utilizan una camilla, separando a los tiburones grises, cebra y nodrizo, en la que ponen la comida, la bajan al agua y cada animal va pasando de uno, lo que facilita el registro de qué y cuánto come cada uno.

La visita dura aproximadamente una hora / Lucia Company / LEV

El “Backstage Tour” concluye junto al acuario de cangrejos araña. Su nombre puede resultar engañoso, ya que estos impresionantes animales pueden alcanzar hasta 4 metros de envergadura y pesar alrededor de 20 kilogramos. La visita se puede realizar de lunes a domingo y, aunque los horarios dependen de la afluencia, suele haber visitas entre las 12:00 y las 13:00 cada media hora. En épocas de muchos turistas, como el verano, las visitas se amplían durante toda la mañana para poder atender toda la demanda.

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Lo que está claro es que este tour no defrauda. Más allá de la experiencia, permite comprender el enorme esfuerzo que hay detrás de cada acuario. Es una oportunidad única para descubrir la cara oculta de l'Oceanogràfic y valorar la importancia de la conservación marina en un mundo cada vez más amenazado por el cambio climático.