Proteccion Civil activa la alerta del plan Inuncat por fuertes lluvias este martes en Ripollès, Garrotxa y Osona

Protección Civil de la Generalitat ha activado esta tarde el plan especial de emergencias por inundaciones en Catalunya (INUNCAT) en fase de alerta tras actualizarse la previsión del Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), que confirma que este martes a partir del mediodía puede haber fuertes lluvias, sobre todo en las comarcas del noreste.

Según el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC), las comarcas con mayor probabilidad de superar mañana por la tarde los 20 l/m² en 30 minutos son Ripollès, Garrotxa y Osona. Los chubascos irán acompañados de tormenta y, localmente, de granizo. Además, las precipitaciones también podrán afectar a las comarcas del prelitoral de Barcelona y Tarragona, la Catalunya Central y el extremo sur.

Esta lunes, se han registrado precipitaciones acompañadas de tormenta y fenómenos meteorológicos violentos, sobre todo en las comarcas de Solsonès, Berguedà y Cerdanya. El SMC ha emitido un aviso por fuerte viento, granizo, reventones o tornados. Hasta ahora, en Guixers se han acumulado 27,3 litros; 17 en Gisclareny; 14,7 en Lladurs o 14,6 en Navès. No se han recibido llamadas al teléfono 112 por incidencias derivadas de las lluvias.

Ante este anuncio, Protección Civil pide extremar la prudencia en los desplazamientos y en las actividades al aire libre. Instan a informarse siempre de las previsiones y de la evolución de las precipitaciones a través del SMC y consultar el estado del tráfico en la web del Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

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Como autoprotección se recuerda limpiar los sumideros y bajantes para que el agua pueda evacuarse con fluidez; subir a pisos superiores y avisar al 112 si se necesita ayuda en caso de que entre mucha agua; alejarse de ríos, rieras y barrancos y no intentar cruzarlos aunque lleven poca agua y evitar desplazamientos innecesarios, ya que los vehículos pueden "ser arrastrados con facilidad".