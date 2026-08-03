Olga Arderiu, abogada de Rosa Peral: "Es más difícil acusar que defender"

Olga Arderiu nació en Berga el 8 de febrero de 1975. Estudió Derecho en la Universidad Pompeu Fabra y cursó un máster de Abogacía en el Instituto Superior de Derecho y Economía. Comenzó su carrera como abogada en el despacho Molins Advocats de la mano del jurista Xavier Melero, otro de los abogados del juicio del procés en el Tribunal Supremo. Hace veinte años fundó su propio despacho, MDA Advocats. Ha ejercido la defensa en algunos de los casos judiciales más mediáticos de los últimos años: el juicio del procés en el Tribunal Supremo, asistiendo a Carme Forcadell, y el caso del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona, defendiendo a Rosa Peral.

Sus casos judiciales más mediáticos la han situado en la primera línea de la abogacía...

Eso no ocurrió de un día para otro, sino que fue el resultado de muchos años. Siempre quise dedicarme al derecho penal y en Berga eso era imposible. Tuve la suerte de entrar en un muy buen despacho de la mano de Xavier Melero y después fundé el mío propio, que pronto cumplirá veinte años. Me encargaron la defensa de personas importantes, como los miembros de las dos mesas del Parlament de Catalunya (recién amnistiados).

¿Qué supuso para usted estar en el Tribunal Supremo de Madrid defendiendo a Carme Forcadell?

Ahora lo recuerdo como un sueño, como un paréntesis. Fue muy intenso y muy agotador. Trabajamos muchísimas horas y tengo la sensación de haber vivido constantemente la injusticia de aquel procedimiento. Es un juicio que nunca debería haberse celebrado; era una cuestión política, no penal. No se aplicaban las reglas normales del juego. A veces es incluso más difícil según qué juzgado pequeño, porque van muy deprisa y juzgan treinta delitos leves en una mañana, pero el Supremo siempre impone respeto, aunque sea un lugar donde te tratan de forma bastante correcta.

¿Preveían las penas que finalmente les impusieron?

Si hubiéramos pensado que las penas serían las que fueron, no sé si habríamos afrontado el juicio de la misma manera. Esperábamos la absolución de algunos delitos y unas condenas menos graves. El día que se filtró la sentencia yo estaba en Ámsterdam y me llamaron para decirme: "Las penas tienen dos cifras". Inocentemente pensé que solo tendrían una cifra, algo más manejable desde el punto de vista penitenciario, unos cuatro o cinco años.

Hablando de sus compañeros del procés, ¿es más de Van den Eynde o de Gonzalo Boye?

¡De Van den Eynde! (responde con una sonrisa cómplice).

¿Tiene alguna vinculación ideológica con ERC?

Nunca he militado ni he tenido ninguna vinculación más allá de la profesional como abogada.

¿Sigue teniendo contacto con Carme Forcadell?

¡Sí! No nos conocíamos de antes; solo coincidimos en un acto de presentación de abogados cuando ella aún era presidenta del Parlament. Ahora está muy bien, disfrutando de su familia, de sus nietos, de su madre y viajando todo lo que puede. Aprovecha para descansar y hacer vida familiar.

Han pasado siete años desde la sentencia (octubre de 2019) y ahora empiezan a llegar las amnistías caso por caso...

De ninguna manera imaginábamos todo lo que ha pasado durante estos años. Todo el procés ha sido una caja de sorpresas: al principio muy malas y al final algunas positivas. Nunca habríamos pensado vivir los indultos, la derogación del delito de sedición y, finalmente, la aplicación de la amnistía. ¡Ha costado!

Sus clientas Anna Simó y Adriana Delgado han sido amnistiadas...

Eran miembros de dos mesas diferentes del Parlament. Anna fue condenada, recurrimos y hubo que repetir el juicio. Fue condenada de nuevo, pero con penas mucho menores (multa e inhabilitación). Adriana fue absuelta; ganamos el juicio, pero la absolución había sido recurrida por las acusaciones y el caso estaba en el Supremo. La amnistía anula los recursos y la sentencia absolutoria pasa a ser firme. Hay que tener en cuenta que ambas han sufrido mucho, sobre todo porque seguían ocupando cargos públicos y una inhabilitación suponía cortar de golpe su carrera profesional. (Anna Simó y la bagense Adriana Delgado fueron procesadas por permitir que en el Parlament se debatiera sobre la monarquía y la autodeterminación).

¿Cuándo volverán los exiliados, según sus partidos, o los fugados, según la justicia española?

Es una buena pregunta. Llegará un momento en el que podrán volver. Yo lo creo. Quedan las causas por malversación, en las que al Supremo le está costando más aplicar la amnistía.

Su clienta más mediática es Rosa Peral, una de las dos condenadas por el caso de la Guardia Urbana. ¿Sigue teniendo relación con ella?

Sigo siendo su abogada.

Sigue protagonizando polémicas y conflictos en las prisiones por las que pasa...

Muchas noticias no son ciertas. Le pondré un ejemplo: la han dado por embarazada tres veces y nunca ha sido verdad. Se ha llegado a un punto de morbo que va mucho más allá del respeto hacia una persona que está cumpliendo una condena.

¿Sigue defendiendo su inocencia?

Siempre he estado absolutamente convencida. No había pruebas y fue condenada por unos supuestos indicios, simples sospechas. No sabemos qué pasó. Está claro que fue él, ella o los dos. Se optó por la vía fácil de condenar a ambos. Estoy convencida de su inocencia, más allá de ser su abogada.

¿La inocencia de ambos?

Yo hablo de ella. Algunos periodistas de sucesos me han dicho que una pelea entre dos hombres no vendía nada y, en cambio, creer en una "viuda negra" tenía mucho más interés mediático. Se intentó construir esa imagen y un jurado popular la compró. El otro condenado apenas aparece en los medios y de ella encuentras cincuenta millones de titulares.

¿Cómo es Rosa Peral en las distancias cortas?

Es una persona completamente normal. Es amable, siempre tiene buenas palabras, intenta poner las cosas fáciles y es bastante cercana. No le encuentro nada que ver con el personaje creado por la ficción.

¿Cuándo saldrá de permiso?

Está en el aire... Es una pregunta difícil y toda la repercusión mediática la perjudica. Lleva nueve años cumplidos de una condena de veinticinco. Con penas tan largas cuesta mucho que concedan permisos pronto. Si no los obtiene antes, saldrá en 2042.

¿Tiene otros clientes en prisión a los que considere inocentes?

Sí. Es el mayor peso que llevo encima: no haber podido demostrar su inocencia. Ocurre en procedimientos donde es la palabra de uno contra la del otro. Se suele creer más a la persona denunciante y quien es acusado acaba condenado, aunque quizá no haya cometido el delito.

Si le digo que existe un sesgo político en parte de la carrera judicial, ¿qué me responde?

No quiero generalizar, pero a veces se nota. Sobre todo en asuntos de contenido político. En el resto es más difícil apreciarlo, aunque en ocasiones afloran prejuicios machistas.

¿Ha conocido jueces con complejo de Dios?

¡Sí! Tienen mucho poder y, como cualquier persona, cada uno lo gestiona de una manera. Hay quienes lo ejercen correctamente y nos tratan muy bien. Otros actúan de forma distinta.

¿Veremos inteligencia artificial sustituyendo a los jueces?

Hay países donde ya se están haciendo pruebas. Seguramente hará falta un control humano y, en última instancia, siempre habrá algún tipo de supervisión. Hay errores humanos que una máquina podrá solucionar, pero también generará otros problemas, como la falta de empatía o la dificultad para valorar aquello que un juez adquiere con la experiencia. Y dependerá mucho de cómo la alimentemos.

El tópico de su profesión: ¿por qué la justicia es tan lenta?

¡Y cada vez más! Somos un país con muchas ganas de litigar, también a nivel político. Ocurre en el ámbito penal, pero también en otras ramas. Se crean más delitos, más tipos penales específicos, y eso genera muchísimo trabajo con muy pocos medios. Se intenta aplicar la atenuante por dilaciones indebidas para compensar la vulneración de ese derecho, pero al final no deja de ser una reparación insuficiente cuando llega tan tarde.

¿El uso del catalán ante un juez muy "españolista" puede perjudicar?

Aconsejo a mi cliente de que eso puede ocurrir y él decide. Hace veintiocho años, durante mis primeras prácticas con un juez de instrucción procedente de Madrid, mis compañeras se dirigían a él en castellano y yo no lo hice en ningún momento. Después me preguntó por qué no le hablaba en castellano y le respondí que no sabía. En aquel momento aún tenía Berga muy presente, pero me contestó: "Mañana defenderás a un cliente y podrías perjudicarlo; empieza a practicar". No debería ser así, pero lo es. No van a condenar a nadie por hablar catalán, pero hay magistrados que llevan poco tiempo aquí y no lo entienden bien. Si tienen que dictar una sentencia sin comprender correctamente lo que se dice, me preocupa. A veces el matiz de las palabras es importante.

Preside la Comisión de Mujeres del ICAB. ¿Cómo enfocan los juristas la violencia de género?

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Cuesta mucho reducir las cifras y solo vemos la punta del iceberg. Por debajo hay un nivel muy importante de maltrato físico y psicológico. Es más una cuestión educativa que legal. Haría falta un cambio en la educación y apostar por la prevención.