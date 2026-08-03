Muere un hombre de 73 años ahogado en la piscina municipal de Jorba (Barcelona)

Un hombre de 73 años y de nacionalidad española murió ahogado este domingo por la tarde en la piscina municipal de Jorba, en la comarca de Anoia. Según han informado los servicios de emergencias, el aviso al teléfono 112 se recibió a las 18.16 horas, cuando se alertó de que habían sacado del agua a una persona inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), cuyos efectivos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. También intervinieron tres patrullas de los Mossos d’Esquadra.

Extremar precauciones

Con esta víctima, ya son 10 las personas que han perdido la vida en piscinas catalanas desde el inicio de la campaña de baño, el 15 de junio. Además, una treintena de personas han resultado heridas por ahogamiento en piscinas de Catalunya, la mayoría menores.

Ante estas cifras, Protección Civil de la Generalitat insiste en la necesidad de extremar las precauciones en las zonas de baño durante el verano. En el caso de las piscinas, recuerda que los menores deben estar siempre bajo la supervisión directa y continuada de una persona adulta y que deben evitarse distracciones como el uso del teléfono móvil.

En caso de detectar a una persona con dificultades dentro del agua, se recomienda avisar inmediatamente al servicio de socorrismo o llamar al 112 para garantizar una actuación rápida.