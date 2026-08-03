Cientos de alegaciones atascan el polémico plan para implantar las renovables en Catalunya

Lo que hace más de dos años era un clamor unánime se ha convertido ahora en una mezcla de quejas y desacuerdos. Cientos de alcaldes, inquietos ante la llegada de proyectos de energías renovables, pedían tener listo el PLATER (Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Catalunya). Sobre el papel, este documento debía determinar dónde y cómo se tenían que instalar los parques eólicos y fotovoltaicos. Sin embargo, una vez presentada la propuesta por parte del Govern, el plan ha generado una oleada de críticas que, en clave administrativa, se traducen en cientos de alegaciones.

Unos denuncian falta de consenso y un reparto territorial desequilibrado porque rechazan la posibilidad de instalar renovables en determinados lugares. Y otros reclaman que el PLATER se apruebe definitivamente cuanto antes, sin más dilaciones, para facilitar el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.

Un parque eólico de Aragón, en una imagen de archivo. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Y qué ha hecho el Ejecutivo catalán ante la encrucijada? Principalmente, ganar tiempo y aplazar la luz verde definitiva al documento hasta más allá de las municipales, tras abrir un nuevo periodo de alegaciones. Como ya adelantó la consellera Sílvia Paneque en una entrevista concedida a este diario, la Generalitat ha retrasado el calendario con un único objetivo: dar más margen de estudio a los municipios y permitirles introducir todavía más sugerencias y quejas.

¿Cómo quedará el calendario? ¿Cuáles son los aspectos más polémicos del plan? ¿La falta de consenso dificultará la puesta en marcha de nuevos parques?

Más de 300 alcaldes se han opuesto frontalmente al PLATER tal como lo ha presentado la Generalitat. Un total de 270 municipios incluso llegaron a firmar un manifiesto conjunto en contra del plan. Su principal petición es que el documento sea consensuado con los municipios. Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la definición de "espacios ideales" para la colocación de parques renovables genera discrepancias en una parte considerable del mundo local, el Govern ha optado por alargar el tiempo de negociación y diálogo. El objetivo de la conselleria liderada por Paneque es recoger tantas alegaciones como sea posible para incluirlas en una nueva propuesta que verá la luz, previsiblemente, después de las elecciones municipales de mayo de 2027. Aun sí, cabe decir que no todos los municipios rechazan el documento. Algunos consejos comarcales, de hecho, han llegado a pedir que se reserve todavía más superficie destinada a las renovables para poder acelerar la transición energética.

Los agricultores también se han mostrado preocupados porque, en algunos casos, se han marcado como posibles emplazamientos suelos agrícolas. Los sindicatos agrarios ya se erigieron, meses atrás, en contra de un decreto que definía a las renovables como "prioritarias". Tras semanas de negociación, el texto legal se modificó y la normativa salió adelante. El Ejecutivo catalán confía en trazar un camino similar: se revisará el papel de los suelos aptos para el cultivo y se tratará de garantizar a los payeses que sus campos no quedarán afectados por parques solares o eólicos.

Otra de las cuestiones espinosas es la cantidad de superficie que potencialmente se puede destinar a la producción de energía en cada municipio. Inicialmente se había puesto sobre la mesa la posibilidad de establecer un 5% de cada localidad (esto no significa que se vaya a ocupar un 5% de los terrenos de la localidad con renovables, ni mucho menos; tan solo se trata de identificar qué zonas podrían ser aptas, para facilitar el trabajo a los promotores y al consistorio). Sin embargo, ahora el Govern se abre a reducir este porcentaje al 4%, tal como adelantó 'Nació' y ha confirmado este diario.

Durante los trabajos de reformulación del documento, también se estudiará la posibilidad de tener en cuenta la producción de biogás y de energía hidroeléctrica a la hora de analizar cuánta energía limpia genera cada comarca. El PLATER marca una hoja de ruta "potencial" para alcanzar los objetivos de descarbonización del PROENCAT (Prospectiva Energética de Catalunya 2050), pero los itinerarios para culminar el recorrido son muchos.

Las patronales de la energía, el colegio de ingenieros y la entidad Renovem-nos han presentado alegaciones conjuntas en una línea contraria a los sectores que recelan del PLATER. "Queremos que esta planificación sea ambiciosa desde el primer momento y que realmente ofrezca una oportunidad para acelerar la transición", afirma Enric Pardo, portavoz de Renovem-nos, en conversación con este diario. Estas plataformas piden que el plan combine protección ambiental, disponibilidad de red eléctrica y trámites administrativos más claros, y consideran que las áreas señaladas como prioritarias deben tener consecuencias prácticas y no quedarse únicamente en una "clasificación sobre el mapa".

Las entidades proponen utilizar las zonas de máxima prioridad como punto de partida para crear áreas de aceleración renovable, previstas por la normativa europea y estatal, en las que los proyectos puedan tramitarse con mayor rapidez por su menor impacto ambiental y su viabilidad técnica. Es decir, si un promotor presenta un proyecto en uno de estos terrenos óptimos, el parque puede ser una realidad en mucho menos tiempo. La alegación también exige incluir en el PLATER "plazos, criterios y garantías jurídicas concretas".

Uno de los mensajes que el Govern se ha esforzado en transmitir durante los últimos meses es la exposición detallada de qué es exactamente el PLATER. Tras la presentación inicial del documento, se realizaron sesiones informativas con todos los consejos comarcales de Catalunya y, luego, se trató de exponer los argumentos del plan a los sectores implicados.

Una de las claves en la que los dirigentes de Territori ponen el foco es la distinción entre las zonas que el mapa identifica como "compatibles con la implantación de renovables" y las que acabarán ocupadas por instalaciones. El plan delimita un abanico amplio de espacios posibles para ordenar el despliegue y ofrecer alternativas, pero solo una parte muy reducida será necesaria para alcanzar los objetivos energéticos.

Un trabajador instala placas fotovoltaicas en el Port de Tarragona. / Imagen cedida por Comsa

Por tanto, que un municipio aparezca coloreado no significa que vaya a quedar cubierto de placas solares o aerogeneradores. Además, los ayuntamientos podrán reducir la presión sobre suelos agrícolas o forestales si impulsan proyectos de energía solar en tejados, polígonosaparcamientos y otros espacios ya transformados (aunque con esto no baste para alcanzar la cantidad de energía verde necesaria para culminar la transición). En total, se calcula que bastará con cubrir menos de un 2,5% de la superficie de Catalunya para dedicarla a la generación de energía.

Pero volviendo a las palabras de Paneque, la consellera responsable del desarrollo de este plan: el objetivo del Govern sigue siendo aprobar el PLATER y tenerlo listo para facilitar la implementación de las renovables, pese a la flexibilización y modificación del plan y al cambio de calendario. "El PLATER seguirá adelante y se aprobará", aseguró la titular de Territori.