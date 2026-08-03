Lleida activa 160 plazas más para acoger a temporeros sin techo

La Paeria de Lleida ha puesto en marcha este lunes el dispositivo extraordinario del pabellón 4 de Fira de Lleida para acoger a temporeros que buscan trabajo en la campaña agraria y que hasta ahora pernoctaban en la calle. El espacio ofrece 160 plazas durante 13 noches, hasta el 17 de agosto, que se suman a las 100 plazas habilitadas en el pabellón 3 y a los recursos del CAT1 Temporers, los pisos de acogida y el albergue de Seròs. El teniente de alcalde y concejal de Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha reiterado que la ampliación de este servicio pretende "garantizar la dignidad de las personas" ante un incremento de llegadas superior al de campañas pasadas. Este año, el dispositivo ya suma 2.230 atenciones a temporeros, más del doble que en veranos anteriores.

En una atención a los medios, Enjuanes ha explicado que es la primera vez que hay que reforzar el dispositivo de atención en una campaña ordinaria. El concejal ha detallado que este lunes por la tarde se prevé la entrada de un centenar de personas, después de pasar por la oficina única de atención a los temporeros, donde se hacen las entrevistas y el perfil de cada usuario. Si hay demanda, ha añadido, el martes se incorporarán las 60 plazas restantes. El pabellón 4 ofrecerá pernoctación, duchas y alimentación, mediante un paquete alimentario que incluirá la cena y el desayuno. El funcionamiento será similar al del pabellón 3, que abrió el 1 de junio.

Enjuanes ha explicado que la previsión es que este nuevo recurso, desplegado en colaboración con el Govern, absorba principalmente a las personas que actualmente duermen en los alrededores de Fira de Lleida. El concejal ha remarcado que el acceso al pabellón 4 es voluntario y que se plantea como una alternativa a dormir en la calle, pero ha añadido que la Paeria quiere evitar que se consolide allí una acumulación estable de personas. "La idea es limitar mucho la pernoctación fuera del pabellón para evitar que se vuelva a generar una acumulación constante en un solo punto", ha afirmado. Además, el nuevo recurso también acogerá a aquellas personas que agoten el tiempo máximo de estancia previsto en el pabellón 3 --que es de siete días--, lo que equivale a unas diez o quince personas diarias.

17 de agosto

El concejal ha reiterado que la ampliación responde a una situación excepcional y que el objetivo es que sea una medida temporal. El pabellón 4 estará abierto hasta el 17 de agosto porque, según Enjuanes, a partir de esa fecha prevén un descenso de personas por "cuestiones naturales de campaña" y porque hay otros recursos donde derivar usuarios, como las 90 plazas de los pisos de acogida; 32 plazas en el CAT1 Temporers situado en el polígono Creu del Batlle, o 40 plazas más en el albergue de Seròs. Los pisos están actualmente ocupados "por encima del 80%" y el CAT1 está prácticamente al 100% por una cuestión coyuntural, ha detallado. "Entendemos que esto debe ser una cuestión puntual para que se puedan derivar otros recursos que ya están previstos para este fin", ha justificado Enjuanes.

Menos ofertas de trabajo

Enjuanes ha detallado que la oficina única de atención a los temporeros ya ha registrado 2.230 atenciones este verano, una cifra que prácticamente equivale al número de personas distintas atendidas. En 2025 fueron 1.023 personas en toda la campaña, en 2024 fueron 1.100 y en 2023, 950.

En cuanto a la campaña agraria, Enjuanes ha explicado que hay una "buena campaña", pero "pocos kilos de fruta", y eso está comportando menos contrataciones. Esta situación también se ha detectado en la oficina de intermediación laboral, donde se han recibido menos ofertas que otros años. "Nos han derivado ofertas, pero el perfil de las personas que llegan pocas veces encaja", ha señalado. Aun así, ha explicado que ha habido inserciones puntuales en otros sectores, como la hostelería, y que también hay oportunidades laborales en los mataderos.