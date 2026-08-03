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El psicólogo Javier Urra (68 años) anuncia que tiene cáncer con metástasis y comparte un mensaje de esperanza: "La vida acaba donde acaba, pero a la vida hay que ponerle ganas"

El doctor recalca la importancia de relativizar los problemas cotidianos

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Javier Urra, durante el programa en el que explicó que padece cáncer con metástasis.

Javier Urra, durante el programa en el que explicó que padece cáncer con metástasis. / Antena 3

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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El psicólogo forense, escritor y divulgador Javier Urra ha revelado que padece de cáncer de pulmón con metástasis en el izquierdo.

Lo ha hecho este miércoles, en un programa de Antena 3, donde ha explicado el motivo por el que no había podido acudir el día anterior y ha aprovechado para compartir una reflexión sobre cómo afrontar las dificultades de la vida.

Defensor del Menor

Urra, de 68 años, es una de las figuras más conocidas de la psicología en España. Es doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud y fue el primer Defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1966 y 2001.

A lo largo de su trayectoria, ha publicado decenas de libros sobre educación, infancia, adolescencia y salud mental. Además, es presidente de la Comisión deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid desde 2007 y ha representado a España en foros internacionales como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo.

"A la vida hay que ponerle ganas"

Tras hablar sobre el vídeo que ha inundado todas las redes sociales sobre la agresión verbal y física de cuatro niñas a otra en Moguer (Huelva), el psicólogo ha sorprendido con una confesión personal al explicar por qué no pudo asistir el día anterior: "Ayer [por este martes] no pude venir porque tuve un diagnóstico de cáncer de pulmón derecho con metástasis en el izquierdo y posiblemente en la columna".

Lejos de centrar su mensaje en la enfermedad, Urra ha querido transmitir una actitud de fortaleza y esperanza: "La vida acaba donde acaba, pero a la vida hay que ponerle ganas. Hay gente que no se enamora por si luego se desenamora. A la vida hay que ponerle ganas".

El psicólogo también ha asegurado que "lo importante no es la tumba, es la memoria. Qué has hecho, qué has dejado de hacer, y si el último día mereció la pena".

Centrarse en lo que realmente importa

Por otro lado, Urra ha defendido la necesidad de relativizar los problemas cotidianos y poner el foco en aquello que realmente tiene importancia: "La vida es terrible, la vida no es justa, esto es importante. Nacer, por ejemplo, paralítico cerebral, tener una inteligencia mantenida y no poder moverte... esas son las cosas importantes".

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Como conclusión, el psicólogo ha explicado que se "rebela contra la gente que le han rayado el coche y se enfadan. Bueno, ya lo tienes rayado, déjelo, ya lo tienes para otro día. Hay que relativizar, hay que priorizar".

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