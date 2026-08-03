Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

Noticias relacionadas

Mapa de incendios en España.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Calcinadas más de 11.100 hectáreas en incendios al noroeste de Atenas Más de 11.100 hectáreas han ardido en los dos principales incendios que asolan Grecia, concretamente en Beocia y Porto Germeno, al noroeste de Atenas, según las últimas informaciones divulgadas por las autoridades helenas. "Según el análisis de datos satelitales del mecanismo europeo Copernicus EMS (siglas en inglés de Servicio de Gestión de Emergencias), a las 12.05 del domingo (hora local), se han quemado aproximadamente 30.900 stremmas (3.090 hectáreas) en el incendio de Beocia y aproximadamente 80.800 stremmas (8.080 hectáreas) en el incendio de Porto Germeno, Ática (que aún continúa activo)", ha informado el Observatorio Nacional de Atenas en una publicación. De este modo, anotando un total de hectáreas calcinadas superior a las 11.100, la institución ha señalado que está "dando seguimiento a la evolución de los incendios mediante datos satelitales y modelos de pronóstico de las condiciones pirometeorológicas".

Jornada sin reactivaciones en el incendio de Veguellina (León) que podría bajar a IGR 0 este lunes Los trabajos en el incendio originado en Veguellina (León) se han centrado en controlar el perímetro y no se han presentado reproducciones este domingo, tras lo que se espera poder plantear la bajada de Índice de Gravedad Potencial (IGR) este lunes, 3 de agosto. La Consejería de Medio Ambiente ha informado que las labores de extinción se han centrado en el control del perímetro, lo que se ha podido llevar a cabo al no haber reactivaciones. Si la noche transcurre de la misma forma, lo que "es de esperar" al bajar la temperatura, se pretende plantear la bajada de IGR 1 a 0 a lo largo de este lunes.

Los bomberos valencianos estallan: "Estamos trabajando como hace veinte años y los incendios han avanzado" Los bomberos forestales de la Comunitat Valenciana denuncian que afrontan incendios cada vez más virulentos con vehículos obsoletos, falta de personal, formación insuficiente y escasos medios tecnológicos. Reclaman más inversión y prevención durante todo el año, una mejor gestión de los montes y técnicas adaptadas a los llamados incendios de sexta generación. Advierten, además, de que estas carencias ponen en riesgo tanto a la población como a los propios profesionales.

Incendio de vegetación en Llançà Desde Bombers han informado de que nueve dotaciones y un helicóptero bombardero trabajan en estos momentos en la extinción de un incendio de vegetación en Cap Ras, en Llançà, tras recibir un aviso de emergencias a las 16.12 horas. "Quema una zona de vegetación forestal bastante espesa, sin demasiada intensidad".

Declarado un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona) Los Bombers de la Generalitat trabajan desde este domingo al mediodía en un incendio de vegetación agrícola en Montmaneu (Barcelona) en colaboración con los agricultores de la zona. Se han desplegado 9 medios terrestres y 3 aéreos tras recibir un aviso a las 12.50, según han informado los bomberos en X.

El plan de Asturias contra los grandes incendios España sigue inmersa en uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales. Y Asturias, aunque por el momento está logrando sortear esta ola, registrará este domingo riesgo alto. El Principado sabe bien lo que es estar asediado por las llamas, por lo que en los últimos años el Gobierno regional ha asegurado que apuesta por reforzar las políticas tanto de extinción como de prevención. Este año prometen destinar alrededor de 107 millones para reforzar especialmente la anticipación frente al riesgo y la protección de la población. “Asturias ha construido un modelo de gestión integral del riesgo que combina distintos ámbitos de actuación”, explican fuentes del Principado. Esta planificación se articula mediante la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, con horizonte 2030, el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción y la actualización del marco forestal y normativo para "adaptar la gestión del riesgo a un contexto marcado por el cambio climático y por incendios cada vez más complejos". Lee AQUÍ toda la noticia.

Detenido el presunto autor del incendio de La Vaguada La Policía Nacional ha detenido durante la madrugada de este domingo a un hombre como presunto responsable del incendio que obligó a desalojar el sábado el centro comercial La Vaguada, situado en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano localizaron al sospechoso alrededor de la 1.00 horas, varias horas después del incendio, agazapado entre unos vehículos estacionados en las inmediaciones del complejo comercial. Lee toda la noticia a AQUÍ.

Una veintena de dotaciones mantienen sin reproducciones el incendio de la sierra madrileña durante la noche El incendio forestal de la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid no ha registrado reproducciones durante la noche y continúa en situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), según ha informado este domingo la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112). Durante la madrugada han trabajado en la zona un total de 20 dotaciones terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales y Agentes Forestales, junto a una sección de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han desarrollado labores de vigilancia, remate y refresco del perímetro. Además, el grupo especial de drones ha llevado a cabo la búsqueda de puntos calientes para comprobar la evolución del incendio. Por otro lado, ASEM112 ha recordado que continúa prohibido el baño y el uso de embarcaciones recreativas en el embalse de San Juan y en la playa del Alberche, mientras que la Guardia Civil mantiene la vigilancia en ambas zonas.

Los vientos de tormenta reavivan el incendio de Senet (Lleida), que genera un pirocúmulo Los vientos de tormenta reavivaron este sábado el incendio de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida), que generó un pirocúmulo, algo que el Grup d'Actuacions Forestals (Graf) había previsto, informan los Bombers de la Generalitat en un comunicado. La cabeza del incendio coronó la cresta a una cota aproximada de 2.300 metros y generó varios focos secundarios, algunos a un kilómetro de distancia. Por ello, los Bombers trabajan para evitar que el fuego supere los ejes de contención planificados: el barranco de Escobedieso en el norte; la cresta del barranco de Munyidor al sur; el río Noguera Ribagorçana al oeste, y que no salte a una zona de pasturas cercana al valle de Boí al este.