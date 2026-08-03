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Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Vall d'Uixó, Madrid, León y Zamora

La era de los megaincendios desata la emergencia en España: "No esperábamos fuegos así de violentos hasta 2050 y aquí están"

Un equipo de científicos se enrola por primera vez en las labores de extinción de los incendios: "Alertamos a los bomberos de las zonas más peligrosas"

VALENCIA. CASTELLÓN. VALL D´UIXÓ. Incendio forestal en la Vall D´Uixço, Betxi, Vilavella

VALENCIA. CASTELLÓN. VALL D´UIXÓ. Incendio forestal en la Vall D´Uixço, Betxi, Vilavella / Fernando Bustamante / LEV

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Rosa Mari Sanz

Víctor Vargas Llamas

Jose Real

Barcelona
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España sigue sufriendo uno de los veranos más graves de los últimos años en materia de incendios forestales, aunque la situación empieza a mejorar en la zona centro. Los fuegos de la Sierra Oeste de Madrid y de Burgohondo, en Ávila, han sido dados por estabilizados una semana después de su inicio, tras varios días de intensos trabajos y después de que el perímetro permaneciera sin avances durante 24 horas.

El incendio en Burgohondo (Ávila) es ya el mayor de la historia reciente de España.

Visualización de los mayores incendios del siglo XXI en España.

El fuego de la Vall d'Uixó (Castellón) también ha podido ser estabilizado este viernes tras siete días activo.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

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