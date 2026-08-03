Fuegos forestales
El incendio de la Alta Ribagorça sigue avanzando, a la espera de la descarga de una tormenta
El fuego, que ha calcinado 71 hectáreas, ha obligado a activar cuatro medios aéreos con personal helitransportado del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF)
Incendios forestales en Catalunya y resto España hoy, en directo: última hora de la situación de los fuegos activos en Alta Ribagorça, Zamora y Vall d'Uixò
Los Bombers continúan trabajando en el incendio de alta montaña de Senet, en la Alta Ribagorça, a la espera de comprobar cómo se comporta una tormenta prevista sobre la zona este mediodía. Durante la mañana está previsto que se incorporen cuatro medios aéreos con personal helitransportado del Grupo de Actuaciones Forestales (GRAF) y del Equipo de Prevención Activa Forestal (EPAF).
Según han explicado fuentes de los Bombers, se prevé una tormenta al mediodía y estarán atentos a su evolución. Han detallado que, ante la llegada de la tormenta, se retirarán todos los efectivos y se comprobará si deja agua suficiente y ayuda a estabilizar el fuego o si, por el contrario, "aviva" el incendio. La prioridad sigue siendo evitar que el fuego se extienda hacia la Vall de Boí.
Cerca de Aigüestortes
El incendio de alta montaña de Senet continúa activo, con una superficie afectada de unas 71 hectáreas de terreno forestal, según los últimos datos de los Agents Rurals. Del total, unas 30 hectáreas corresponden a la zona periférica de protección del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Los Bombers de la Generalitat trabajaron durante toda la jornada del domingo con medios aéreos –tres helicópteros y un hidroavión–, dada la complicada orografía del terreno, y con unidades GRAF y EPAF helitransportadas, que ejecutaron líneas de defensa y maniobras de fuego técnico para mantener el incendio dentro de los ejes de contención. Durante la pasada noche, el incendio se ha monitorizado desde la carretera con una dotación de El Pont de Suert y efectivos del GRAF.
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