Éxito en la eliminación de los peces de los lagos pirenaicos con un producto químico: "Se demuestra que es posible restaurar el ecosistema"

El cambio de color es la principal evidencia del éxito. El agua de Tres Estanys del Mig y Tres Estanys de Baix, en el Parque Natural del Alt Pirineu, ha cambiado el tono verdoso y turbio de los últimos años por un aspecto más claro, señal de que el ecosistema empieza a recuperar el equilibrio perdido tras la expansión del piscardo, un pequeño pez introducido por el ser humano. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2025, cuando, a través de un proyecto europeo LIFE, se decidió aplicar rotenona, un ictiocida biodegradable, para eliminar a los peces.

Los seguimientos no han detectado ejemplares en ninguno de los dos lagos y los responsables consideran que los resultados son positivos. "Se demuestra que es posible recuperar ecosistemas que habían perdido parte de su biodiversidad y generar conocimiento para afrontar retos similares en otros lagos del Pirineo", destaca el director del parque natural, Marc Garriga.

Imagen aérea del lago Tres Estanys del Mig antes y después del tratamiento de roterona para la eliminación del piscardo. / Generalitat de Catalunya.

Además de los cambios en el agua, algunos anfibios e invertebrados autóctonos y vulnerables a la presencia del piscardo ya están regresando al lago. Aun así, la recuperación completa requerirá muchos más años.

Especies invasoras

A pesar de que es habitual encontrar peces en muchos lagos pirenaicos, su presencia no es natural en buena parte de ellos. Estos espacios, formados por los glaciares, quedaron aislados de los ríos. En un lago bien conservado, el agua debería ser cristalina y la fauna estaría formada sobre todo por microorganismos, invertebrados y anfibios. No obstante, más de la mitad de los lagos de los Pirineos contienen peces introducidos. En algunos se liberaron truchas para fomentar la pesca recreativa. En otros llegó el piscardo o foxino, utilizado como cebo vivo.

El piscardo, que se reproduce con facilidad y apenas encuentra depredadores, consume zooplancton, insectos, huevos y larvas de anfibios, además de huevos de trucha. Cuando domina el lago, altera toda la cadena alimentaria. Una de las consecuencias más visibles es el cambio de color. Al disminuir los crustáceos que consumen microalgas, estas proliferan y dan al agua un aspecto verdoso.

En Tres Estanys del Mig, se había intentado instalar redes, trampas y realizar pesca eléctrica. Pero estos sistemas no consiguieron eliminar por completo a los piscardos, que, con pocos ejemplaros, recolonizaban el ecosistema. La rotenona, en cambio, buscaba acabar también con los últimos núcleos reproductores. La complicación, a diferencia de la prueba piloto llevada a cabo en un estanque del Val d'Aran, era el contexto de los dos estannques, que están conectados. Uno de los objetivos era evitar que el producto llegara al río situado aguas abajo.

Pero los controles indican que la rotenona ha permanecido confinada en los lagos. "Se está degradando a la velocidad prevista inicialmente, con una vida media de entre diez y veinte días", explica Barend L. van Drooge, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC. La desaparición del piscardo, la degradación del ictiocida y la ausencia de restos aguas abajo constatan la eficacia del método, que se pondrá en práctica en otros espacios, siempre realizando antes un estudio previo acerca de cómo debe ser la aplicación.