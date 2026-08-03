Un estudio forense vincula los ahogamientos de menores en Catalunya a desigualdades sociales: más de la mitad eran extranjeros

Un estudio impulsado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) junto con la Agència de Salut Pública de Catalunya señala que existen diferencias entre los ahogamientos de menores en Catalunya de los últimos años y que podría estar relacionados con desigualdades sociales.

La investigación ha analizado retrospectivamente las 39 muertes de menores por ahogamiento en Catalunya entre 2019 y 2023. En concreto, se analizaron variables como la edad, le sexo, la nacionalidad y el lugar del ahogamiento. La mayoría de las víctimas eran varones (74,4%) y tenían una edad media de 6,5 años. Más de la mitad, el 56,4%, eran de nacionalidad extranjera, la mayoría de de ellos oriundos de países africanos, según indican los autores.

Los casos se producen principalmente en verano y existen diferencias en el lugar del ahogamiento: mientras que en piscina son más habituales los ahogamientos de víctimas de nacionalidad española, los extranjeros fallecen más en playas, ríos o aguas interiores. Para los investigadores estos parajes requieren mayor conocimiento del medio acuático, mayor supervisión y habilidades específicas de seguridad que en una piscina.

Por eso consideran que este dato puede ser un posible reflejo de desigualdades sociales, económicas, educativas y de acceso a los recursos de prevención. El estudio también apunta que algunos niños y adolescentes pueden encontrar barreras para acceder a programas de aprendizaje de la natación o a actividades acuáticas educativas, ya sea por factores económicos, culturales o por haber llegado al territorio en edades en las que estas oportunidades son menos accesibles.

Ocho ahogados al año

El estudio, publicado en la edición de abril y junio de la Revista Española de Medicina Legal, señala que en los cinco años se han registrado una media de ocho menores ahogados en Catalunya. Los investigadores consideran que para reducir los ahogamientos infantiles requiere una mejora de la actuación coordinada entre administraciones, sistema sanitario, centros educativos y entidades comunitarias además de incorporar la prevención.

Por eso, reclaman medidas como la supervisión constante de los niños, la enseñanza de la natación, la mejora de la seguridad de las piscinas y la sensibilización de las familias. Junto a ello instan a reforzar iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades acuáticas seguras y programas de aprendizaje de la natación, especialmente entre los colectivos que pueden encontrar más obstáculos para participar.

Los investigadores creen que los profesionales sanitarios, educativos y comunitarios podrían desempeñar un papel relevante promoviendo hábitos seguros e identificando situaciones de vulnerabilidad que requieren un apoyo específico para esta formación en riesgos.

Últimos casos

El estudio cobra especial relevancia atendiendo a los últimos episodios relacionados con menores muertos mientras se bañaban este verano en Catalunya. A mediados de julio, dos hermanos gemelos de 11 años murieron ahogados mientras se bañaban en el río Ter, en Manlleu. Habían nacido en Ghana y no sabían nadar.

También en Tarragona, donde un niño de 12 años y otros dos de 13 murieron mientras se bañaban en una zona rocosa cerca de la conocida como Cova del Gos. Dos de las víctimas eran de origen marroquí y sus familias pidieron ayuda para pdoer repatriar los cuerpos hasta Marruecos.