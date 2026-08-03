El Consorci de les Gavarres traza la hoja de ruta tras el incendio: retirará los árboles de riesgo y reparará los caminos afectados

El Consorci de les Gavarres ha comenzado a definir la hoja de ruta para restaurar el macizo tras el incendio forestal del 3 de julio, que afectó a 2.183,72 hectáreas. Las primeras actuaciones comenzarán este otoño con la retirada de árboles que representen un riesgo en el entorno de la carretera de la Ganga y de las pistas principales, la reparación de los caminos afectados por los trabajos de extinción y la reposición de la señalización dañada.

Estas medidas se abordaron en una sesión extraordinaria del Consell Plenari del Consorci, con representantes de la Generalitat, la Diputación de Girona, los ayuntamientos afectados y las asociaciones de propietarios forestales. El encuentro sirvió para evaluar los daños provocados por el fuego y establecer las prioridades para recuperar la zona quemada.

Una de las principales preocupaciones es la conservación del suelo. El 52% de la superficie afectada se encuentra en pendientes superiores al 35%, lo que incrementa el riesgo de erosión. Paralelamente, el Consorcio encargará la redacción de un plan integral que deberá orientar las futuras líneas de ayudas de la Generalitat para retirar los árboles que no sean viables y recuperar el potencial forestal de las fincas.

Más de 2.100 hectáreas afectadas

Según los datos provisionales presentados por el subdirector general de Bosques, David Meya, el 94,44% de la superficie quemada se encuentra dentro de espacios protegidos como el PEIN de les Gavarres y la Red Natura 2000. Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura es el municipio más afectado, con el 66,7% del terreno quemado, seguido de la Bisbal d’Empordà, Calonge y Santa Cristina d’Aro. Los alcornocales, uno de los hábitats más representativos del macizo, suponen el 74,5% de la superficie afectada. Los técnicos destacaron que la gestión forestal y las inversiones en prevención de los últimos años, superiores a dos millones de euros, facilitaron el control del fuego y evitaron que llegara a superar las 7.000 hectáreas.

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Preparar el macizo para nuevos incendios

El Consorci también plantea recuperar espacios abiertos para diversificar el paisaje, mejorar la red de puntos de agua y actuar en setenta kilómetros de ejes viarios prioritarios. El presidente del organismo, Dani Encinas, advirtió que la recuperación «no será una carrera de velocidad», sino un proceso sostenido para restaurar los valores ecológicos y preparar mejor el macizo ante futuros incendios. Toda la superficie afectada es de propiedad privada, por lo que el Consorcio considera imprescindible mantener la coordinación entre las administraciones y los propietarios forestales.