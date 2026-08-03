"Catalunya es el país que me ha acogido; por eso, dejadme hablar catalán": la petición de una enfermera en el Empordà

Gladys López, jefa de Enfermería General de la Fundació Salut Empordà, explica cómo el programa Prescriu-te el català le ha abierto una puerta para practicar una lengua que quiere incorporar a su vida cotidiana tras 24 años viviendo en el Empordà. Pide a los catalanohablantes que no cambien automáticamente al castellano cuando detectan un acento diferente.

Llegó de Argentina hace 24 años. ¿Cómo ha sido desde entonces su relación con el catalán?

Aunque hace 24 años que vivo aquí, en mi día a día casi no hablo catalán. Cuando llegué no lo sabía y, como les ocurre a muchas personas que vienen de fuera, me acostumbré a comunicarme en castellano. Al final es la propia gente quien, con la mejor intención, te habla directamente en castellano porque ve que tienes acento o sabe que eres de otro país. Y se crea un círculo: tú te acostumbras, los demás también, y pasan los años sin llegar a hablar catalán.

Estudié en la Universidad de Girona, leo en catalán y lo entiendo perfectamente, pero todavía hoy muchos compañeros catalanohablantes siguen hablándome en castellano porque es como nos hemos relacionado siempre. Ahora quiero romper esa dinámica. Quiero que la gente me deje hablar en catalán. Vivo aquí, trabajo aquí y creo que es importante hablar la lengua del lugar donde vives. Aunque me equivoque, necesito tener la oportunidad de practicarla, porque si la gente cambia automáticamente al castellano es muy difícil avanzar.

¿Por ese motivo decidió apuntarse al programa Prescriu-te el català? ¿Qué tiene de diferente respecto a otros cursos que había hecho?

Sí. Había hecho otros cursos de Normalización Lingüística, pero con este he encontrado lo que me faltaba. Está pensado específicamente para profesionales sanitarios y eso hace que se adapte a nuestros horarios y a nuestra forma de trabajar. Cuando trabajas en un hospital, los turnos hacen muy difícil seguir una formación presencial, y este formato es muy cómodo.

La mayor parte del curso es online, pero cada semana tenemos una sesión en directo en la que podemos conversar en catalán. Esa parte es la que más me ha ayudado, porque no solo aprendes la gramática, sino que pierdes el miedo a hablar.

Además, decidí empezar desde cero. El mes pasado superé el nivel A1 y ahora ya estoy haciendo el A2. He querido hacerlo así porque no solo quiero entender el catalán, sino también aprender a escribirlo correctamente.

Entonces, ¿se lo recomendaría a sus compañeros de profesión?

Sí, sin ninguna duda. De hecho, creo que este curso debería ser obligatorio y formar parte de la acogida de todas las personas que vienen a trabajar aquí. No solo de los profesionales de Latinoamérica, sino también de cualquier persona que llegue de otras comunidades o de otros países.

Muchas veces vas posponiendo el aprendizaje del catalán y pasan los años sin acabar de hablarlo. Por eso pienso que sería muy positivo que, desde el primer día, se ofreciera esta oportunidad. Si empiezas desde el principio es mucho más fácil integrarlo en tu día a día.

Catalunya es el país que me ha acogido y creo que lo mínimo que puedo hacer es esforzarme por hablar su lengua.

¿Cómo conoció este curso?

Primero empezamos con el voluntariado de parejas lingüísticas y me apunté. Me sirvió mucho para lanzarme a hablar y después hacer este curso. Con mi pareja lingüística nos encontramos aquí, en Figueres, y la experiencia está siendo muy buena. Además de ayudarme con el catalán, me está permitiendo conocer mejor el lugar donde vivo. Mi pareja me está descubriendo cosas del Alt Empordà, de Dalí, de la cultura y de la historia de aquí. Llevo 24 años viviendo en esta comarca, estoy enamorada del Empordà, pero de Dalí solo conocía lo más básico. Ahora estoy descubriendo muchas más cosas. El voluntariado me está haciendo mucho bien, no solo para aprender catalán, sino también para expresarme mejor y perder el miedo a hablarlo. Fueron dos iniciativas que empecé al mismo tiempo. Por eso ahora he querido dar este paso y aprender a hablar catalán. Hasta ahora pensaba: "Con el castellano ya tengo suficiente". Entendía el catalán, pero no lo hablaba. Ahora he cambiado esa manera de pensar. Considero que debo hablar catalán. No quiero morirme sin hablar catalán.

¿Por qué es importante que un profesional sanitario pueda atender a los pacientes en catalán?

En 2009 terminé la carrera en la Universidad de Girona y desde entonces siempre he trabajado en atención primaria y en el hospital, y siempre he hablado en castellano. No he utilizado el catalán, aunque mi vocabulario me lo permite. Es un ámbito muy complicado. La gente que llega a un hospital o a un centro sanitario necesita que la ayudes, necesita sentirse escuchada y entender qué está pasando. Y si, además, a ti te cuesta hablar su lengua, puede ser una dificultad añadida. En esos momentos es muy importante que el paciente entienda bien lo que le estás explicando. Si hablo mal o no me expreso lo suficientemente bien, la persona puede tener dificultades para entenderme. Ya es difícil que nos entendamos cuando hablamos bien; imagínate si mezclamos lenguas o no acabamos de entendernos. Aunque sea haciendo un curso como este, el Prescriu-te el català, es una manera de empezar a integrar la lengua desde el principio.

¿Siente que hablar catalán también le ha hecho sentirse aún más de aquí, del Empordà?

Noticias relacionadas

Yo siempre digo que quiero al Empordà y me siento de aquí. Mi país es Argentina y nadie me quitará nunca mis raíces, pero aquí es donde he construido mi vida. Me he sentido muy bien tratada y creo que una manera de corresponder a esa acogida es esforzarme por hablar la lengua del país. Eso también me hace sentir más implicada y más parte de esta sociedad. Es cierto que mucha gente se alegra cuando intento hablar catalán y me anima a seguir, pero también hay personas que, con buena intención, me dicen que es mejor que hable en castellano porque me expreso mejor. Y eso te frena. Cuando estás haciendo el esfuerzo de aprender y te cambian de lengua o te dicen que no hables catalán porque todavía no lo dominas lo suficiente, te desanimas un poco. Por eso siempre pido lo mismo: dejadnos hablar catalán. Aunque nos equivoquemos, es la única manera de aprenderlo.

Fuente: Empordà