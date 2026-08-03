Catalunya invita a Pedro Duque, a un Nobel de Física y a científicos de la NASA para seguir el "eclipse del siglo" desde el Observatori de l'Ebre

Solo faltan unos días para la llegada del "eclipse del siglo", el primero de tipo total que se observa desde la Península Ibérica en más de 100 años, y en Catalunya ya se ultiman los preparativos para disfrutar del espectáculo celeste. Según ha anunciado este lunes la conselleria de Recerca i Universitats presidida por la científica Núria Montserrat, quien está liderando el dispositivo de coordinación alrededor de este evento, el epicentro escogido por el Govern para seguir este evento será el Observatori de l'Ebre de Roquetes, en Tortosa. El próximo 12 de agosto se desplazarán hasta ahí figuras tan conocidas como el astronauta español Pedro Duque, el Nobel de Física Didier Queloz y varias científicas de la NASA para "seguir este fenómeno astronómico excepcional" y compartir, junto a los asistentes, sus "conocimientos, experiencias y reflexiones sobre el Sol, los eclipses y grandes retos de la investigación espacial" en un evento que, además, será retransmitido por Youtube.

La Generalitat organiza una jornada de divulgación científica en Tortosa para observar el eclipse total, visible en el tercio sur de Catalunya

La Generalitat ha preparado una "una jornada especial de observación y divulgación científica sobre el eclipse en el corazón de la franja de totalidad" de este evento, que en Catalunya será visible desde en todo su esplendor desde gran parte del tercio sur del territorio. Especialmente desde la provincia de Tarragona y algunos puntos en los alrededores de Lleida. Según explican los organizadores de la jornada, que reunirá a reunirá a científicos, expertos y representantes institucionales, el objetivo es aprovechar este fenómeno astronómico único para crear un "espacio en el que poner en valor la investigación, la divulgación científica y la participación ciudadana". Para ello se contará con talleres científicos para familias para crear relojes rolares y cianotipias, así como con charlas lideradas por especialistas de reconocido prestigio en el ámbito espacial.

Ponencias espaciales

Entre las actividades previstas para esta jornada destaca una conferencia de Pedro Duque, primer astronauta español en viajar al espacio y exministro de Ciencia e Innovación. También se ha agendado una ponencia de Didier Queloz , premio Nobel de Física 2019 y uno de los descubridores del primer exoplaneta en torno a una estrella similar al Sol, "un hito que transformó nuestra comprensión del Universo y abrió una nueva etapa en la investigación astronómica". En el programa oficial constan hasta dos charlas encabezadas por científicas de la NASA, una liderada por Ellen Baker, médica y astronauta de la NASA; y otra de Teresa Nieves-Chinchilla, e investigadora del NASA Goddard Space Flight Center y referente internacional en meteorología espacial. Entre los apuntes más curiosos estará el diálogo con Pavel Gabor, astrónomo jesuita vinculado al Vatican Observatory, una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo.

Los científicos invitados hablarán sobre astrofísica y retos espaciales en un evento que busca poner en valor la investigación y la participación ciudadana

Según explican desde la conselleria, buena parte de esta jornada se podrá seguir por Youtube. Incluído el momento del eclipse, que iniciará alrededor de las 19.30, llegará a la totalidad alrededor de las 20.30 y, en el caso de Catalunya, dejará de verse alrededor de las 21. Los expertos afirman que "la fase de totalidad alcanzará una duración máxima de un minuto y medio en varios puntos del sur de Catalunya" y que, gracias a ello, "esta jornada se convertirá en una ocasión irrepetible para vivir y compartir uno de los fenómenos naturales más extraordinarios del siglo".