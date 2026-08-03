Previsión meteorológica
Catalunya apaga los avisos por calor y enciende los de lluvias torrenciales ante la llegada de fuertes chubascos acompañados de tormenta
Los avisos más severos por chubascos torrenciales se concentran en la zona del Ripollès de cara a la jornada del martes, según los pronósticos del Servei Meteorològic de Catalunya
Semana de calor y tormentas en España: la Aemet advierte de unos "días de contrastes" pero "sin temperaturas extremas" a la vista
Hasta hace unos días, Catalunya mantenía encendidos varios avisos por calor extremo para avisar de los efectos de la cuarta ola de calor del verano y de máximas que en algunos puntos superaron los 42 grados. Pero ahora, según advierte el Servei Meteorològic de Catalunya, la situación ha cambiado. La llegada de un frente con aire más fresco ha puesto punto y final a este último episodio de temperaturas extremas pero, en cambio, ha aumentado la inestabilidad atmosférica disparando así el riesgo de chubascos torrenciales en el territorio. Ante esta situación, los técnicos de predicción han activado avisos por intensidad de lluvias en al menos una veintena de comarcas entre lunes y martes ante la posibilidad de que se produzcan episodios torrenciales ocasionalmente acompañados de tormenta. Protecció Civil, por su parte, ha activado la prealerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos.
Este lunes son al menos un veintena las comarcas donde se ha activado un aviso amarillo por intensidad de lluvias. Desde el mediodía hasta la noche, en amplias zonas del Pirineo, prepirineo, Ponent y Terres de l'Ebre se esperan lluvias de carácter torrencial que, en algunos casos, podrían descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo. La Confederación Hidrográfica del Ebro afirma que "intensificará la vigilancia por posibles crecidas súbitas en cauces y barrancos menores" en la zona de Lleida y Tarragona ante las tormentas previstas para esta tarde. Los análisis indican que los riesgos asociados a este episodio equivalen a un nivel de 2 sobre 6 en la escala de peligros meteorológicos.
Todo apunta a que las tormentas cogerán más fuerza de cara al martes. Para esa jornada, los avisos se concentran en buena parte del prelitoral y del interior. Son al menos una veintena las comarcas en aviso por lluvias torrenciales para ese día, desde la Selva hasta el Montsià pasando por el Vallès, Baix Llobregat y Penedès. Los más severos, de nivel naranja, se concentran en la zona de Ripollès, Garrotxa y Osona. Los modelos también apuntan a la llegada de intensas lluvias que podrían descargar más de 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas media hora y que, en algunos puntos, podrían caer de forma torrencial acompañados, además, de tormenta y hasta episodios de granizo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los Mossos rescatan a un nadador temerario frente al Port Olímpic y descubren que es un maltratador en busca y captura
- ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Catalunya
- Josep Maria Antràs: 'Muchos abogados no hablan de sus problemas psíquicos porque temen quedar marcados y perder clientes
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
- Manuel Amate, experto en ahorro energético, avisa del error que cometemos con el aire acondicionado: 'Así la máquina no sufre tanto
- Los insecticidas ya no sirven: la alternativa oculta para frenar la plaga de cucarachas por el calor
- Trece muertos al caer una avioneta en Perú: 7 italianos, 2 españoles, 2 alemanes y 2 peruanos
- Eclipse solar del 12 de agosto en Catalunya: las mejores horas con mas visibilidad para ver el fenómeno astrónomico en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona