La "casa Playboy" de Nacho Vidal donde murió un fotógrafo tras el rito del sapo bufo se alquila por 2.600 euros al mes

La finca de Enguera que la estrella de cine para adultos Nacho Vidal quiso convertir en su particular "mansión Playboy" busca nuevos inquilinos. El chalé permanece ligado a uno de los sucesos más mediáticos de los últimos años, puesto que en su interior murió el fotógrafo de moda José Luis Abad durante un rito de sanación con el veneno del sapo bufo, hace justo siete años.

Por estos hechos, como ha informado recientemente este diario, el exactor porno se sentará en el banquillo de los acusados a mediados de 2027. La Fiscalía y la acusación particular le piden penas de entre cuatro y siete años de cárcel por posible homicidio imprudente y tráfico de drogas

El anuncio publicado por una inmobiliaria de Enguera describe un chalé unifamiliar de 216 metros cuadrados construidos sobre una parcela vallada de 3.259 metros cuadrados que se oferta por 2.600 euros al mes para alquileres de temporada o de larga duración.

La vivienda se distribuye en una única planta y dispone de cuatro dormitorios, dos baños, un amplio salón-comedor con chimenea, aire acondicionado centralizado, calefacción, armarios empotrados y se entrega completamente amueblada.

En el exterior cuenta con una "hermosa" piscina, zona de barbacoa, un gran porche con lona retráctil, jardines con vistas al municipio y una yurta instalada a escasos quince metros de la vivienda, uno de los elementos más singulares de la finca. La agencia destaca además que está adaptada para personas con movilidad reducida, admite mascotas y puede alquilarse tanto para largas estancias como por temporadas.

La casa Playboy que no fue

En una entrevista en 2012, Nacho Vidal anunció su intención de convertir la finca de Enguera en "una casa Playboy pero a la valenciana", una especie de Gran Hermano con cámaras en las habitaciones. Finalmente, sin embargo, el proyecto no llegó a cuajar en la localidad de la Canal de Navarrés y el exactor porno lo trasladó a Mataró.

La salida de la finca al mercado del alquiler coincide con la cuenta atrás para el juicio que sentará a Ignacio Jordá -nombre real de la estrella- en el banquillo de la Audiencia Provincial de Valencia. La vista oral está prevista para el 2 de junio de 2027, casi ocho años después de la muerte del fotógrafo.

La Fiscalía solicita para el actor cuatro años de prisión por un presunto delito de homicidio por imprudencia grave. También reclama la misma pena para una prima de Nacho Vidal al considerar que ambos actuaron de forma imprudente durante los momentos posteriores al desvanecimiento de José Luis Abad y demoraron el aviso a los servicios de emergencias. Además, pide que indemnicen con 20.000 euros a cada uno de los tres hermanos de la víctima.

La acusación particular, que representa a la familia del fotógrafo, eleva la petición de condena hasta siete años de prisión para Nacho Vidal y su prima al apreciar, además del homicidio imprudente, un presunto delito contra la salud pública.

Qué ocurrió durante el ritual del sapo bufo

Según sostienen la Fiscalía, José Luis Abad acudió aquella mañana a la finca de Enguera para participar en una ceremonia chamánica basada en el consumo de 5-MeO-DMT, una sustancia alucinógena extraída de las secreciones del denominado sapo bufo. El Ministerio Público afirma que fue Nacho Vidal quien preparó la dosis de metilbufotenina en una pipa de fumar de su propiedad y quien fue dando las instrucciones a Abad de cómo y cuándo debía respirar los vapores,. Al poco tiempo, el fotógrafo comenzó a encontrarse mal, perdió el equilibrio, cayó al suelo y sufrió una parada cardiorrespiratoria. Las acusaciones consideran que los acusados no adoptaron las medidas de seguridad exigibles para una práctica de ese riesgo y que no alertaron de inmediato al 112, intentando asistirle durante varios minutos antes de solicitar ayuda.

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La defensa de Nacho Vidal rechaza esa versión y sostiene que el actor no cometió ningún delito, que actuó conforme a sus posibilidades y que la muerte de José Luis Abad no puede imputársele penalmente.