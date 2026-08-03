"Por favor, ayuda, busco a mi hermano de 13 años": la lucha desesperada de las familias por encontrar a los desaparecidos en Ceuta

Las redes sociales se han convertido estos días en el principal –y desesperado recurso– de las familias marroquíes que intentan ponerse en contacto con hijos y hermanos de los que no tienen noticias desde que la semana pasada intentaron cruzar la frontera con Ceuta. De hecho, las oenegés que trabajan en Marruecos denuncian que las familias no tienen otra opción, a falta de un interlocutor oficial, para saber qué ha sido de sus allegados. Cada vez son más, también, las personas que se desplazan hasta las localidades más cercanas a Ceuta o a la misma frontera para intentar conocer el paradero de los chavales.

Plataformas como X, Instagram o TikTok están vehiculando la desesperación familiar. Páginas que normalmente comparten contenido variado se han convertido estos días en un tablón de avisos para estas familias. Es el caso de la página 'Mecanique_Tetouan', que normalmente se dedica a la información sobre motos, coches y mecánica, y que desde el pasado jueves tiene tanto 'posts' como 'stories' de Instagram difundiendo estos casos.

"Os pedimos que compartáis este mensaje. Mi hermano ha desaparecido y no tenemos noticias de él desde que salió", reza uno de estos mensajes. Idris tiene 13 años y dejó la ciudad de Tetuán –a poco más de 40 kilómetros al sur de Ceuta– el pasado miércoles. Desde entonces, su familia no sabe nada de él. En la misma cuenta también se han difundido los casos de Aziz, Ibrahim y, al menos, otros dos menores –de los que la familia comparte la imagen pero no el nombre– que en los últimos días abandonaron sus hogares para tratar de llegar a Ceuta.

Las entidades socioeducativas de Marruecos tienen conocimiento de al menos dos niños de 8 años que marcharon solos hasta Ceuta

A muchas de las familias solo les queda desear que la travesía para franquear el espigón del Tarajal no se haya cobrado la vida de los chavales. El temor es muy palpable: ya son 88 las personas que han muerto durante el viaje, según el último recuento del gobierno Ceutí, la mayoría de las cuales habrían fallecido ahogadas durante el nado alrededor del espigón.

En la página 'Tetouan Tube', que agrupa a unos 467.000 seguidores, se ha informado en los últimos días de algunos de estos fallecimientos. Por ejemplo, la página habla de cinco jóvenes, algunos nacidos en 2006 y 2009, y se pide que se distribuyan sus nombres para que las familias puedan conocer la noticia.

Hombres y mujeres se están desplazando hasta la frontera para encontrar información sobre sobre sus hijos

En esta misma página ya se han distribuido las imágenes de al menos 48 personas que también emprendieron el viaje desde Marruecos y de los que su familia aún no ha recibido noticia. "Ayudadnos para que sus familias puedan quedarse tranquilas [...]. Quizá alguien pueda reconocerlos, ya sea en Ceuta o en Fnideq (Castillejos)", reza el mensaje que acompaña a las fotografías de los rostros de los desaparecidos.

Echados a la frontera

Yaaser Saadoune, coordinador de los intercambios culturales que la asociación Eccit organiza entre Catalunya y Marruecos, explica que la realidad sobre el terreno cada vez es más complicada. Cuando los llamamientos por redes no funcionan, afirma, no son pocos los padres y madres que deciden emprender el camino hasta los pueblos fronterizos con Ceuta, donde ahora se encuentran muchas de las 57.000 personas que regresaron a suelo marroquí tras no hallar recursos en la ciudad española y tampoco tienen medios para volver a sus lugares de origen. "En la frontera intentan hablar con la policía, suplicando que les digan si sus hijos están en la cárcel, pero no los encuentran", lamenta.

"Parte de Tetuán se ha quedado sin pan porque el panadero se ha ido a la frontera a buscar a su hijo" — Yasser Saadoune. Coordinador en la oenegé Eccit

En Tetuán y Tánger, las ciudades más próximas a Ceuta, el efecto de esa búsqueda a la desesperada cada vez se deja notar más. Además de los funerales para las víctimas mortales que se van confirmando, no son pocos los negocios que echan el cierre porque sus propietarios marchan hacia la frontera. "Parte de Tetuán se ha quedado sin pan porque el panadero se ha ido a la frontera a buscar a su hijo", explica Saadoune en conversación con EL PERIÓDICO.

El activista denuncia que la raíz del problema está en la falta de un interlocutor claro con las familias. "A Eccit nos llaman para pedirnos ayuda, pero no sabemos a quién dirigirnos", pone como ejemplo. Saadoune reclama que Madrid y Rabat "dejen sus cálculos políticos" y se centren en "encontrar un interlocutor para estos casos". "Tienen que escuchar a las familias", sentencia.

Niños muy pequeños

Saadoune también explica que en las entidades que colaboran con Eccit en Marruecos se tiene conocimiento de al menos dos niños de 8 años que echaron a andar solos hasta Ceuta, y de los que tampoco hay noticias. Según explica, la convocatoria por redes sociales que anunciaba que se podía pasar sin controles hasta Ceuta fue tal que hasta adolescentes que pasaban el día en playas cercanas corrieron para tratar de acceder. Dos hermanos, hijos de un colaborador de la entidad, también siguen desaparecidos casi una semana después.

La convocatoria por redes sociales que anunciaba que se podía pasar sin controles hasta Ceuta hizo que hasta adolescentes que pasaban el día en playas cercanas corrieran para tratar de acceder a España

Según las últimas cifras ofrecidas por el gobierno ceutí, 862 menores de 18 años ya se encuentran bajo el sistema de protección. Son muchísimos más –un 2.872%– que los 29 niños, niñas y adolescentes no acompañados que, sobre el papel, puede acoger la ciudad autónoma. Son chavales que ahora, en menos de 15 días, deberán ser reubicados en el resto de las comunidades autónomas.