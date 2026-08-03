Sucesos
Buscan en Benidorm a una familia que olvidó una urna con cenizas en un supermercado
La Policía Local de Benidorm busca a los allegados de la persona fallecida tras el insólito hallazgo en un establecimiento comercial de la localidad
Efe
La Policía Local de Benidorm ha iniciado gestiones para localizar a los familiares de una urna funeraria con cenizas que ha sido encontrada en una taquilla de un supermercado de la localidad, después de que el establecimiento alertara del hallazgo.
Según ha informado la propia Policía Local a través de sus redes sociales, la urna ha sido localizada este mismo lunes por la mañana por la encargada del supermercado cuando revisaba las taquillas utilizadas por los clientes para depositar sus pertenencias.
El portavoz de la Policía Local, Quique Tortosa, ha explicado que los agentes están realizando gestiones para identificar a los posibles familiares de la persona fallecida, aunque por el momento no han logrado localizar a nadie.
Con ese objetivo, el cuerpo policial ha difundido una imagen de la urna y ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de encontrar a sus propietarios y poder devolverles las cenizas.
En caso de que no sea posible localizar a los familiares, la Policía Local tiene previsto trasladar la urna al cementerio municipal, según ha indicado su portavoz.
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